Повернення Росії послабить ПАРЄ – МЗС України

Повернення делегації Росії повних прав у Парламентській асамблеї Ради Європи послабить цю міжнародну організацію. Про це заявила 24 червня речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко.

«Зняття заборони щодо Росії в ПАРЄ – явно не та політика, яка могла б зупинити російську агресію. Навпаки, вона послабить поважну інституцію, підірвавши справедливість і прозорість правил у Раді Європи», – вказала речниця.

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Раніше українські делегати повідомляли, що просили регламентний комітет ПАРЄ відсторонити президенту організації Ліліан Морі-Паск’є від ведення сесії за порушення регламенту.

У Страсбурзі 24 червня відкрилася сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, на якій можуть ухвалити проект резолюції, що змінює правила ПАРЄ і ускладнює процедуру застосування санкцій, зокрема щодо Росії.

Російська делегація не бере участі у сесіях асамблеї з січня 2015 року після застосування серйозного обмеження повноважень її делегації.