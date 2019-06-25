Чубаров пропонує скликати збори на Майдані через рішення ПАРЄ щодо Росії

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликає скликати загальнонаціональні збори на майдані Незалежності в Києві через рішення ПАРЄ ускладнити процедуру застосування санкцій, зокрема стосовно Росії.

«Слід всьому світу продемонструвати рішучість української політичної нації в протидії російській агресії і відновлення територіальної цілісності України, включно з Кримом. Відповідно, громадянське суспільство могло б, відкинувши всі внутрішні розбіжності і чвари, скликати в найближчий день, можливо 28 червня – в День Конституції України, мільйон громадян на загальнонаціональні збори на майдані Незалежності», – написав Чубаров у Facebook.

За його словами, ті, хто сьогодні «зрадив Україну, ті, хто віддає на поталу Росії Крим і його жителів, повинні бути осоромлені нашої монолітністю і рішучістю».

Парламентська асамблея Ради Європи на своєму засіданні в ніч на 25 червня підтримала резолюцію, що змінює правила ПАРЄ і ускладнює процедуру застосування санкцій, зокрема стосовно Росії. За таке рішення проголосували 118 членів ПАРЄ, проти були 62, утрималися 10.

Російська делегація не бере участі в сесіях Асамблеї з січня 2015 року після застосування серйозного обмеження повноважень її делегації.

Українські правозахисники вважають, що повернення російської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи в умовах нехтування вимогами організації Росією стане «моральної капітуляцією» цієї міждержавної організації.

Члени української делегації в ПАРЄ заявили, що можуть залишити її сесію через рішення щодо Росії.