Комітет ВР із закордонних справ рекомендує Парубію відкликати запрошення до ПАРЄ спостерігати за виборами

Комітет Верховної Ради рекомендує голові парламенту Андрію Парубію відкликати запрошення до ПАРЄ брати участь у спостереженні за виборами в Україні, а також відмовитися від участі в конференції голів парламентів у рамках цієї Асамблеї. Про це повідомляє народний депутат, член комітету і голова делегації України в ПАРЄ Володимир Ар’єв.

Найближчі, позачергові вибори до парламенту в Україні мають відбутися 21 липня.

За словами Ар’єва, комітет також постановив призупинити участь української делегації в сесії Парламентської асамблеї Ради Європи до рішення Венеційської комісії щодо повноважень делегатів від російської Державної Думи, яких обирали за участю мешканців з окупованого Криму.

«Рекомендувати МЗС не приймати кандидатуру нового голови офісу Ради Європи в Україні до проведення консультацій з новообраним генеральним секретарем Ради Європи. Направити звернення до країн-членів Ради Європи не приймати повноваження делегатів РФ в ПАРЄ, які перебувають під санкціями ЄС, а також звернення щодо подальшого дотримання цінностей Ради Європи», – наводить Ар’єв інші рішення комітету.

30 червня постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба повідомив, що Росія мала виконати три умови для повернення своєї делегації до ПАРЄ: звільнити військовополонених українських моряків, надати доступ комісару Ради Європи з прав людини до анексованого Криму і сплатити членські внески. Однак зрештою Європа дала зрозуміти Росії, що вона може повернутися і без цих умов.

У ніч на 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка дала змогу російській делегації повернутися до роботи в асамблеї вперше після 2015 року. Документ підтримали 118 депутатів, 62 проголосували проти, 10 – утрималися.

Після цього російська делегація подала заявку на підтвердження своїх повноважень.

26 червня Парламентська асамблея Ради Європи погодилася повернути делегацію Росії без жодних санкцій. Після дебатів депутати ПАРЄ відхилили всі поправки, запропоновані представниками України, Грузії, Великої Британії, Латвії та інших держав.