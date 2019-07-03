Голова делегації в ПАРЄ відповів на слова Наливайченка про «дорогі ресторани» в Страсбурзі

Голова української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв назвав «брехливими» слова кандидата в народні депутати від «Батьківщини» Валентина Наливайченка, який звинуватив українських представників у ПАРЄ в бездіяльності й самопіарі.

«Щойно з обуренням побачив брехливе висловлювання Наливайченка, випускника російської школи КГБ ім. Андропова, стосовно української делегації в ПАРЄ, яка начебто жила в 5-зіркових готелях і ходила по дорогих ресторанах та нічого не робила. Скажу одне: за шість з половиною років роботи в Раді Європи я жодного разу не бачив там ніякого Наливайченка. Жодного разу!» – написав Ар’єв у фейсбуці.

Він наголосив, що українська делегація в ПАРЄ працювала на сесіях з 8:30 до 21:00.

«Більшість викладалися по повній програмі, просуваючи купу резолюцій, які не раз визнали дипломатичною перемогою України. І цілком могли впоратися без його участі», – зазначив Ар’єв.

Кандидат у народні депутати за списком «Батьківщини» Валентин Наливайченко в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що українська делегація в ПАРЄ не мала жодних надбань, а замість цього був «самопіар, дорогі ресторани, безкінечні розмови».

Парламентська асамблея Ради Європи 26 червня погодилася повернути делегацію Росії без жодних санкцій. Після дебатів депутати ПАРЄ відхилили всі поправки, запропоновані представниками України, Грузії, Великої Британії, Латвії та інших держав.

Президент України Володимир Зеленський запитав в української делегації в ПАРЄ, що вона зробила для унеможливлення повернення Росії до асамблеї.

У відповідь голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв заявив: «У 2014 вигнали [Росію з ПАРЄ], у 2015 вигнали вдруге, у 2016 ухвалили кілька резолюцій, де була жорстка умова повернення РФ тільки після серйозних кроків збоку Росії, у 2017 вигнали проросійського президента ПАРЄ, у 2018 зірвали репорт про повернення РФ, який був ухвалений тепер».