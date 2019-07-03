«Підставляємо плече Зеленському» – Наливайченко про плани у Верховній Раді

Гість програми «Ньюзрум-інтерв’ю»: Валентин Наливайченко, №3 у списку ВО «Батьківщина», народний депутат України VII скликання, колишній голова СБУ, голова політичної партії «Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка «Справедливість».

– Пане Наливайченко, у вас непогані стосунки з Юлією Тимошенко, ви ніколи публічно не сварилися. Але якщо говорити про партії, то це вже четверта політична сила, до якої ви дотичний. Ви були главою політради «Нашої України», членом партії «УДАР», створили власну партію «Справедливість» і зараз приєдналися до партії «Батьківщина»...

Я не шукав по штабах, де і до кого приєднатися б. Давно були розмови, щоб перейти на більш серйозну політичну співпрацю

– У «Батьківщині» – це об’єднання. Рух «Справедливість» зберігається. Зараз на парламентських виборах було рішення одне: якщо ми – справді люди дії, а ми – люди дії, розуміємо, що країну і можна, і треба об’єднати, відтак на об’єднаній команді ми пов’язали перший приклад. Я не шукав по штабах, де і до кого приєднатися б. Так склалося життя. Багато було справ, які тоді чи прем’єр-міністром Юлія Тимошенко брала на себе лідерство, чи в опозиції – я принципи і цілі поділяв такої боротьби і таких дій. Давно вже були розмови про те, щоб перейти на більш серйозну політичну співпрацю.

Єдина межа – «Опоблок». Всі інші здорові проукраїнські сили – не час розкидати каміння. Однозначно йдемо в коаліцію дій, однозначно підставляємо плече Зеленському

Заради того, щоб в новому парламенті виникла коаліція дій, на собі показали, що таким об’єднанням мають рухатися в політичному житті і інші сили. Єдина межа – можливо, це «Опоблок», комуністи – слава Богу, ми вже заборонили як ідеологію. Але всі інші здорові проукраїнські сили – не час розкидати каміння, а час його збирати. Ми однозначно йдемо в коаліцію дій, однозначно підставляємо плече новому президенту Володимиру Зеленському. Ми і до коаліції готові, і будемо обов’язково в коаліції. Єдине, що йдемо більш конкретно, ніж інші, пропонуємо у тому числі і нового прем’єр-міністра.

Перші 100 днів. Негайно законом повернути соціальні виплати, скасувати всі незаконні рішення Гройсмана, Порошенка про невиплату «чорнобильцям», «афганцям», сім’ям і так далі. Друге – законопроект, який підготовлений, відновлення економіки за авторства Тарути, Олексія Кучеренка (житлово-комунальне господарство), Івана Крулька... Третє – знищення корупції, повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, покарання можновладців за корупцію, незалежно від часу скоєння таких корупційних злочинів і повернення вкраденого з офшорів. Також скасувати недоторканність, диппаспорт давно відібрати у всіх депутатів, привілеї, спецлікарні і так далі забрати і не фінансувати з бюджету, а за прогули, невиконання передвиборчих обіцянок обов’язково будемо ініціювати і добиватися змін до законодавства, щоб люди отримали право відкликати народного депутата. На роботу людина ходить, так і депутат має ходити. Єдине вибачення – лікарняне або якщо службове відрядження.

Я не пропускав засідання. Я був тоді (народним депутатом від партії «УДАР» у 2012-2014 роках – ред.) у комітеті в закордонних справах, заступником від опозиції. Я був дуже часто на міжнародних конференціях, коли проти режиму Януковича ми вимагали санкцій. Коли почалася Революція гідності, то я і січень, і лютий був справді на Майдані.

– Ви цікавитеся тим, хто фінансує партію «Батьківщина»? Для вас це цікаво? Перед президентськими виборами журналісти навідалися до деяких донорів «Батьківщини». Наприклад, жінка, яка працює у селі касиром, перерахувала 5 чи 6 разів по 149 тисяч гривень на «Батьківщину», а її син, який шукає роботу охоронця, кілька мільйонів перерахував. Таких історій декілька.

Завершив державну службу, відразу перейшов у малий бізнес. Заробляю 50 тисяч гривень на місяць

– Я не є людина, яка потребує фінансування від партій. Як тільки завершив державну службу, відразу перейшов у малий бізнес і заробляю собі на життя, і на власний бензин, і на власні витрати, і на власну каву. Спочатку був в іноземній інвестиційній компанії, а зараз працюю в одній із київській фірм міжнародним консультантом з питань інвестицій. І заробляю 50 тисяч гривень на місяць. Це те, що мені вдається, трошки більше іноді. Але офіційно у мене є картка зарплатна в українському банку. На українському підприємстві.

Я знаю, що були справи, коли навмисне провокували, підставляли людей, таким чином намагалися дискредитувати і «Батьківщину», і інших опозиційних політиків, особливо кандидатів у президенти. Часто-густо були провокації. Але, чесно скажу, мені невідомо, я в цих питаннях не задіяний. Щоб не ставалося ні провокацій, ні зловживань, має з’явитися в Україні закон, який по-європейськи, але жорстко обмежує виборчі партійні і президентські фонди на будь-які вибори. Є застава для ЦВК. Відповідно не більше ніж 2-3 застави має складати виборчий фонд, як це в Естонії, Литві, у європейських країнах. У тому числі я виступаю за те, щоб законом скасувати з бюджету доплати партіям. Тоді партії не будуть жирувати, а будуть жити серед людей.

– Як ви оцінюєте ситуацію, яка сталася з ПАРЄ? Хто за це має відповідати? Це – результат подвійних стандартів, які в якісь мірі панують в Європі, результат великих грошей російських, про походження яких дуже часто не питають у тій самій Європі, чи велика прогалина в нашій дипломатичній службі?

– Я себе більше ототожнюю з дипломатією... ПАРЄ є консультативним парламентським органом, який складається з делегацій 47 країн. Одна з цих делегацій з 1995 року – це українська. Українська делегація, депутати, особливо від партії влади, колишні від «БПП», яким ми надали диппаспорти, гроші, добові, п’ятизіркові готелі і величезне утримання, туди їздили 4 рази на рік. Це не просто покататися і посидіти у Страсбурзі в ресторанах. Делегати від України мали би ініціювати і наполягати на слуханнях, резолюціях і рекомендаціях (це голосування в ПАРЄ) з засудженням російської агресії.

Займалися самопіаром, дорогі ресторани, безкінечні розмови

Голосування були у 2014 році. Це було зроблено на основі доказів, які ми здобували і передавали англійською мовою прямо туди. Тоді досягли величезного успіху! 2015 рік, 2016-й, 2017-й, 2018-й – є хоч одне надбання вже нової делегації з депутатів від «БПП», які собі незаконно поприсвоювали ранги послів? Вони мали добиватися, ініціювати і слухання, і рішення в ПАРЄ. Нуль по суті! У прокуратурі АРК у складі Генпрокуратури молоді, сучасні юристи давно ведуть кримінальні провадження. Є вже засуджені за держраду, за окупацію Криму, у тому числі з числа колаборантів. Скільки рішень переклали і передали в ПАРЄ? Нуль! Замість цього займалися самопіаром, дорогі ресторани, безкінечні розмови!

Це не наша поразка, а їхня (української делегації – ред.). Ми відстоїмо свої інтереси. (Зеленський – ред.) не міг врятувати ситуацію. Чотири роки по суті нічого не робили

Це не наша поразка, а їхня (української делегації – ред.). Тому їх треба замінити. У нас є фахівці з європейського права, які мають бути залучені до роботи нової делегації. Нам треба почати не з паніки, що у нас все пропало. Це не у нас пропало. Ми відстоїмо свої інтереси. Я це вам стверджую. Ми перекладемо судові рішення і доказову базу, яка зібрана прокуратурою АРК України, і представимо в ПАРЄ як докази російської агресії. Ми обов’язково ініціюємо і доб’ємося резолюції голосування, щоб Росія не просто була позбавлена права голосувати, а отримала засудження і покарання за злочини військової агресії проти України, одного з членів ПАРЄ. (Зеленський – ред.) не міг врятувати цю ситуацію. На жаль, чотири роки по суті нічого не робили.

– Ви їздили навчатися до Інституту розвідки у Москві. Не закінчили...

– Я закінчив тут університет. Рік працював. Коли представника від України відбирали, мене перевірили як тільки можна, на всіляких детекторах брехні. Фаховий детектор брехні. Чи ти зраджував, чи не зраджував, так чи ні – це аматорство. З психологом вас мають підготувати, вивчити, маєте заповнити не одну анкету правдиво або ні. Психолог передає ваш психологічний портрет інтерв’юеру, який вже на детекторі брехні з купою датчиків на вас опитує декілька годин. Серед 200-300 запитань будуть, які вас, якщо ви щось приховуєте, «виведуть на чисту воду». Тренування, які там були – це фізична підготовка, спеціальна освіта, ми серйозно вивчали міжнародне право. І від України мене направили у 1991 році. Дружина і дочка були в Києві. Я не закінчив. Для себе прийняв рішення повернутися до родини в Україну.

Розвідник у сучасному світі – це і фаховий дипломат має бути, і фаховий психолог, людина, яка володіє дуже сильними аналітичними здібностями, мовами на дуже пристойному рівні та з розумінням, що є конкретне завдання і як його виконати.

Коли я очолив СБУ, то російським шпигунам стало в нас на землі дуже некомфортно. Перші арешти резидентів, полковників з 2009 року почалися. Я знав методи і засоби, якими можуть працювати ворожі спецслужби проти наших громадян. Пріоритетом тоді стала контррозвідка та боротьба з тероризмом.

– Зараз в.о. голови СБУ є Іван Баканов. Чи може прийти у службу стороння людина, нехай і зі своїми талантами, і змінити цю структуру зсередини або хоча б зрозуміти, як вона працює?

– Я до цього часу навіть не маю військового звання. Я – єдиний з голів СБУ, який не має ніяких генералісимусів чи генералів армії. Новому президенту зараз дуже важливо спрямувати роботу СБУ, щоб люди відчули, що СБУ захищає громадян. Треба створити відкритий кол-центр, дати безкоштовний номер, бажано з трьох цифр кожному громадянину у разі, якщо бачить диверсанта, підозру на тероризм, на будь-який інший злочин щодо іноземних спецслужб, якщо до нього наблизився іноземний розвідник і щось пропонує незаконне. Рішення №2 – обов’язково відокремити Антитерористичний центр, щоб це був окремий бойовий підрозділ в країні.

Ми законом зобов’яжемо всіх посадових осіб, у тому числі в СБУ, які призначаються публічно, тобто указами президента, публікувати свої е-декларації. З 2007 року голова СБУ Наливайченко без всяких законів і вказівок публікував свою декларацію на сайті СБУ. Агентура, оперативні співробітники – ми їх захистимо законом. Їх будемо оберігати, бо це «золотий фонд».

– Федір Добронравов, головний герой серіалу «Свати», який продюсує «95 квартал», до недавнього був, як розповідає Міністерство культури, у «чорному списку» СБУ – він відвідував Крим і у своїх інтерв’ю публічно підтримував анексію Криму. Держкіно забрало прокатне посвідчення на трансляцію сезонів цього серіалу. Володимир Зеленський, ще коли не був президентом, жорстко критикував цю історію з забороною «Сватів». За три дні до першого туру виборів, коли цифри були дуже очевидні, прізвище Добронравова викреслили з «чорного списку». Серіал «Свати» повертається в ефір телеканалу «1+1». Виходить, що для одних артистів діють «чорні списки» СБУ, а для інших, як для Добронравова, діє рішення Київського адміністративного суду!

Мають право обмежити в’їзд в країну або за рішенням українського суду, або за погодженням з МЗС СБУ. Добронравов – не перший росіянин, який «несе» «лободу», пропаганду

– Ніяких «чорних списків» у законодавстві, а відтак в країні не може бути, тим більше від СБУ. Хто розповідав ці казки, нехай Радіо Свобода дасть пояснення, навіщо він брехав. Мають право обмежити в’їзд в країну або за рішенням українського суду, або за погодженням з МЗС СБУ. Коли є рішення суду, то його треба виконувати. Це (Добронравов – ред.) не перший росіянин, який «несе» «лободу» цю, пропаганду. Я в житті не дивився «Сватів», а тепер тим більше не буду дивитися! Я знаю, що саме ця російська пропаганда роками готувала анексію Криму.

– Ви за вашою дружиною – як за «кам’яною стіною». Вона – основне джерело доходів і статків у родині. Ваша дружина володіє трьома земельними ділянками, будинком, квартирою, а у вас – одна земельна ділянка, половина квартири і отримали від дивідендів... 18 гривень...

– Не зовсім так (дружина – не основне джерело доходів і статків у родині – ред.). Моя земельна ділянка – 20 соток. Я заробляю сам. Знаєте, що це за 18 гривень? Це справді кумедно. Це ще з 1990-х років, коли були сертифікати приватизаційні. Ми тоді уклали шлюб. І Олена, і я мали по сертифікату. Ясно, що ми не збиралися красти заводи. Віддали в один із банків. До цього часу у банку цей сертифікат. Коли я запитав, чи можна нарешті цієї ганьби позбавитися, то мені як назвали, скільки це коштує! Я сказав: хай 18 гривень лежить, аніж я буду тисячу гривень сплачувати за переоформлення.

На дружині – насправді те, що вона заробила або коли її батько пішов із життя. Він був все життя у бізнесі. Половину віддав доньці, половину – сину. Квартира – це була інвестиція батька. Автомобіль я орендую, як і раніше. Це «Тойота» вже досить старенька, десь 2012-2013 року. За оренду сплачує фірма, де я працюю. У мене свого (автомобіля – ред.) немає.