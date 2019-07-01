ЛГБТ+, наркополітика, зброя і секс-робота: що про це кажуть програми партій

Київ – Кожна з партій-кандидаток на позачергових виборах до Верховної Ради обіцяє зміни в державі, та далеко не всі згадують у своїх програмах інтереси вразливих груп та зачіпають інші теми, що викликають суспільні дискусії. Радіо Свобода виділило чотири такі теми – цивільне партнерство або шлюби для ЛГБТІ-людей, легалізація короткоствольної зброї для цивільних, законодавче врегулювання секс-роботи та вживання медичного та рекреаційного канабісу в Україні і проаналізувало, чи актуалізували їх майбутні вибори.

Слуга народу

Лідерка рейтингів – «Слуга народу» – у своїй програмі чутливі теми згадує, але не конкретизує. Наприклад, там є формулювання «законодавчо врегулюємо право володіння зброєю» без уточнення, про яку саме зброю і для кого йде мова. Або зазначається обіцянка ухвалювати «закони, необхідні для виконання Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС і розширення співпраці з Євросоюзом і НАТО», що потенційно може містити антидискримінаційні законодавчі новели.

Що ж до інших згаданих питань, то, наприклад, відносно нещодавно, у квітні, в інтерв’ю РБК-Україна президент Володимир Зеленський розповів, що підтримує легалізацію медичної марихуани для полегшення болю. Водночас, він також висловився за повну легалізацію секс-роботи та проти легалізації короткостволу для цивільних.

Радіо Свобода звернулося до партії по коментар щодо того, якою є її позиція з цих питань, і в прес-службі відповіли, що «тривають внутрішньопартійні дискусії і обговорення в робочих комітетах».

Нещодавно на сайті президента Володимира Зеленського зареєстрували петицію щодо запровадження інституту цивільних партнерств для різностатевих та одностатевих пар, але наразі вона ще не назбирала і тисячі підписів із потрібних 25 тисяч, аби глава держави офіційно на неї відреагував.

Розробка такого законопроекту входить до одного з пунктів Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини до 2020 року, підписаної попереднім президентом Петром Порошенком 2015-го року (план дій, у свою чергу, підписав тодійшній прем’єр Арсеній Яценюк).

Але у грудні минулого року заступник міністра юстиції з питань європейської інтеграції Сергій Петухов заявив про малоймовірність законодавчого врегулювання цивільних партнерств через поляризацію суспільства, тому що, на його думку, Верховна Рада за це питання не проголосує.

Європейська солідарність

На цей раз у програмі «Європейської солідарності», першим номером якої є Петро Порошенко, жодна з аналізованих тем не згадується. Як питання щодо Стамбульської конвенції проти домашнього насильства, яку заблокували в Раді нинішнього скликання через те, що там згадується слово «гендер». Водночас, не можна сказати, що права людини цілковито оминають увагою: одним із пунктів програми цієї політичної сили є забезпечення «рівності жінок і чоловіків у всіх сферах», а також окремо згадується робота на посилення санкційного тиску на Росію для звільнення «в’язнів Кремля».

Окрім того, раніше Радіо Свобода дослідило, що говорив лідер цієї політичної сили Петро Порошенко, коли балотувався на другий термін на президентських виборах (прочитати про це можна тут). Зокрема, він висловлювався проти дискримінації ЛГБТІ (але не згадував шлюби чи цивільні партнерства) та проти вільного обігу зброї.

Опозиційна платформа – за життя

У програмі «Опозиційної платформи – за життя» згадані чутливі теми так само старанно оминаються. Натомість увага приділяється скасуванню законів про мову, люстрацію, декомунізацію і «перейменування церкви», проведення референдуму щодо ринку землі тощо.

У прес-службі партії Радіо Свобода порадили питати депутатів про їхню позицію, коли будуть винесені на розгляд парламенту відповідні законопроекти, бо знайти спікера на ці теми серед представників «За життя» складно.

Водночас, як раніше з’ясувало Радіо Свобода, лідер партії Юрій Бойко, який також балотувався у президенти, свого часу зробив низку заяв проти антидискримінаційних законів щодо ЛГБТІ, вільного обігу зброї і медичного канабісу.

Батьківщина

Парламентська передвиборча програма «Батьківщини», як і раніше президентська програма її лідерки Юлії Тимошенко, значною мірою фокусується на питаннях соціальної сфери, але аналізовані питання туди не включалися (у попередніх заявах Тимошенко можна знайти, що вона проти вільного обігу зброї).

Програма «Батьківщини» також згадує «в’язнів Кремля», пропонуючи вирішувати питання їхнього звільнення у форматі Будапешт+, який, за задумом партійців, має діяти паралельно до «мінського» та «нормандського» форматів.

«Я можу сказати не про партійну позицію, я можу сказати про свою особисту позицію. На сьогодні, я вважаю, це (гей-шлюби або цивільні партнерства – ред.) не є питанням, яке є от на часі прямо зараз. Люди очікують зовсім іншого. Люди очікують значних економічних реформ, люди очікують змін у своєму житті вже завтра. Тому для мене як людини, що навчалася за кордоном, в тому числі, у тих країнах, де немає легалізації, але є можливість, наприклад, усиновлювати дітей, – це не є першочерговим питанням. Хоча маю багато друзів нетрадиційної орієнтації», – зазначила Радіо Свобода депутатка Альона Шкрум, яка цього разу також балотується від «Батьківщини» (22 у списку).

Голос

І хоча програма «Голосу» окремо ці теми також не виділяє, лідер партії музикант Святослав Вакарчук нещодавно в ефірі телеканалу «Україна» висловився і щодо одностатевих шлюбів, зазначивши, що «у нас країна рівних прав і можливостей», і щодо медичного канабісу.

«Все, що рятує життя людей або лікує їх, вимагає підтримки», – сказав Вакарчук.

Що ж до свого ставлення до легалізації секс-роботи, політик зауважив, що спочатку треба реформувати українські суди.

Інші партії

Громадська організація «Точка опори» ініціювала відкрите звернення до політичних партій напередодні позачергових виборів до Верховної Ради, у якому закликала їх припинити уникати ЛГБТІ-питань та заявити про свою позицію щодо прав і свобод людини для гомосексуальних, трансґендерних та інтерсекс людей. Зокрема, йдеться про право на мирне зібрання (зокрема, проведення прайдів), на створення сім’ї та невтручання в особисте життя та охорону здоров’я.

Радіо Свобода з 14 червня намагалася зв’язатися з представниками «Точки опори» і з’ясувати, хто з політичних партій відгукнувся на їхнє звернення, але ті вирішили нам не відповідати.

Водночас, за оприлюдненими ними даними, інтереси ЛГБТІ у своїх програмах враховують дві політичні сили – «Демальянс» та «Демократична сокира».

«Демальянс» самостійно на парламентські вибори не пішов: у жовтні минулого року партія домовилась із «Самопоміччю» про спільну участь у виборах президента та Верховної Ради. У результаті, викладена на сайті ЦВК програма «Самопомочі» пропонує впроваджувати «принципи християнської моралі та здорового глузду» і жодну з аналізованих тем у програмі не згадує.

Натомість «Демократична сокира» є окремо на сайті ЦВК, але там зазначено, від цієї партії балотуються тільки 10 мажоритарників. Програма партії на сайті ЦВК на момент публікації цього тексту відсутня.

Натомість, у програмі, про яку згадує «Точка опори» і яка наразі доступна у вигляді гугл-документу в мережі, дійсно є підтримка цивільних партнерств, усунення дискримінації жінок і чоловіків (у війську, на роботі та ін.), а також боротьби з домашнім насильством.