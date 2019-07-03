Наливайченко: українська делегація в ПАРЄ займалася самопіаром і сиділа в дорогих ресторанах

Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи займалася «самопіаром», заявив в інтерв’ю Радіо Свобода кандидат у народні депутати від «Батьківщини» Валентин Наливайченко.

«Українська делегація, депутати, особливо від партії влади, колишні від БПП, яким ми надали диппаспорти, гроші, добові, п’ятизіркові готелі і величезне утримання, туди їздили чотири рази на рік. Це не просто покататися і посидіти у Страсбурзі в ресторанах. Делегати від України мали би ініціювати і наполягати на слуханнях, резолюціях і рекомендаціях (це голосування в ПАРЄ) з засудженням російської агресії», – сказав Наливайченко.

На його думку, склад української делегації в ПАРЄ не мав жодних надбань.

«Вони мали добиватися, ініціювати і слухання, і рішення в ПАРЄ. Нуль по суті! У прокуратурі АРК у складі Генпрокуратури молоді, сучасні юристи давно ведуть кримінальні провадження. Є вже засуджені за держраду, за окупацію Криму, у тому числі з числа колаборантів. Скільки рішень переклали і передали в ПАРЄ? Нуль! Замість цього займалися самопіаром, дорогі ресторани, безкінечні розмови!» – заявив Наливайченко.

Він зазначив, що склад української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи необхідно змінити.

«У нас є фахівці з європейського права, які мають бути залучені до роботи нової делегації. Нам треба почати не з паніки, що у нас все пропало. Це не у нас пропало. Ми відстоїмо свої інтереси. Я це вам стверджую. Ми перекладемо судові рішення і доказову базу, яка зібрана прокуратурою АРК України, і представимо в ПАРЄ як докази російської агресії», – сказав Наливайченко.

Він обіцяє, що Росію позбавлять права голосу в ПАРЄ та покарають «за злочини військової агресії проти України».

Парламентська асамблея Ради Європи 26 червня погодилася повернути делегацію Росії без жодних санкцій. Після дебатів депутати ПАРЄ відхилили всі поправки, запропоновані представниками України, Грузії, Великої Британії, Латвії та інших держав.

Президент України Володимир Зеленський запитав в української делегації в ПАРЄ, що вона зробила для унеможливлення повернення Росії до асамблеї.

У відповідь голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв заявив: «У 2014 вигнали [Росію з ПАРЄ], у 2015 вигнали вдруге, у 2016 ухвалили кілька резолюцій, де була жорстка умова повернення РФ тільки після серйозних кроків збоку Росії, у 2017 вигнали проросійського президента ПАРЄ, у 2018 зірвали репорт про повернення РФ, який був ухвалений тепер».