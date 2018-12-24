КВУ: 252 депутати пропустили половину голосувань Ради в грудні

252 народні депутати пропустили 50% голосувань Верховної Ради в грудні, повідомляє Комітет виборців України. При цьому, за даними організації, 61 депутат пропустив понад 90% голосувань.

«17 політиків не проголосували жодного разу за місяць. Нульові показники голосувань у Євгена Мураєва, Семена Семенченка, Дениса Омельяновича, Миколи Фролова, Юрія Солода, Гліба Загорія, Романа Зварича, Петра Сабашука, Ігоря Шкірі, Віталія Чепиноги, Дмитра Яроша. Жодного разу не проголосували депутати-втікачі: Євген Бакулін, Сергій Клюєв та Олександр Онищенко. Не голосували також В’ячеслав Константіновський та Андрій Журжій, які заявили про складання депутатських повноважень, а також Надія Савченко, яку утримують під вартою», – йдеться в повідомленні КВУ 24 грудня.

За даними веб-сайту Верховної Ради, офіційно вони пропустили голосування з невідомих причин, тобто, не через хворобу чи відрядження, додають у комітеті.

«Частина відомих депутатів проголосували лише кілька разів за місяць. Серед них Дмитро Добкін (взяв участь в 0,3% голосувань), Михайло Поплавський (1%), Андрій Білецький (2%), Вадим Рабінович (2%), Костянтин Жеваго (2%), Віталій Купрій (2%), Наталія Королевська (4%), Сергій Льовочкін (7%), Михайло Добкін (10%)», – заявляють в організації.

Найвищі показники голосувань у Віктора Пинзеника (100% голосувань), Михайла Бондаря (99%) й Івана Спориша (99%).

Всього у грудні відбулося 12 засідань парламенту, на яких провели 335 голосувань.