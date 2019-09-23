Фільм про Голодомор «Містер Джонс» отримав головну нагороду кінофестивалю у Ґдині

Фільм польської режисерки Аґнешки Холланд «Містер Джонс» отримав «Золотого лева» – головну нагороду кінофестивалю у Ґдині.

Нагороду отримала сама Холланд.

Фільм розповідає історію вельського журналіста Ґарета Джонс (1905–1935). Він опублікував кілька гучних репортажів, взяв інтерв’ю у Гітлера, працював радником прем’єр-міністра Великої Британії Ллойд Джорджа. У 1933 році під час поїздки в СРСР журналісту вдалося обдурити супровід і побувати в українських селах, де люди помирали від голоду.

Повернувшись до Європи, Джонс опублікував перший репортаж про Голодомор. Він розповів про те, що це штучний голод, організований за наказом Сталіна, і свідчив про загибель мільйонів українців. Однак заява Джонса була сприйнята зі скепсисом.

Прем’єра фільму відбулася на Берлінському кінофестивалі.

Роль Ґарета Джонса зіграв відомий британський актор Джеймс Нортон. Польській режисерці Аґнешці Холланд (народилася 1948 року) принесли популярність картини «Європа, Європа» (1991), «Повне затемнення» (1995), «У темряві» (2011), «Слід звіра» (2017). В інтерв'ю Радіо Свобода вона розповіла про свій задум.