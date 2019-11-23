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23 листопада 2019, Київ 09:57
Новини | Суспільство

В Україні відзначають День пам’яті жертв Голодомору

Щоб долучитися до акції «Запали свічку пам’яті», достатньо запалити свічку на своєму вікні

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23 листопада в Україні відзначають День пам’яті жертв голодоморів 1932–1933 років. У цей день о 16:00 пройде акція «Запали свічку пам’яті» – щоб долучитися, достатньо запалити свічку на своєму вікні.

Вшанувати пам’ять загиблих від штучного голоду, організованого радянською владою, закликав днями Український інститут національної пам’яті.

Серед тих, хто вже нагадав про роковини трагедії – голова Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній.

«Слава Богу, сьогодні ми можемо говорити правду і маємо це робити голосно, бо зло не повинне приховуватися, як це робилося раніше, впродовж десятиліть, режимом радянської влади. Ми маємо згадувати жертв Голодомору-геноциду, прямо називати винуватців трагедії для того, щоби це найжорстокіше сплановане масове вбивство людей ніколи більше не повторилося», – написав він.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

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Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.​

/**/ /**/ Сбор мёрзлого картофеля в колхозе им. Демьяна Бедного, с. Удачное Гришинского района Донецкой области, 1933 год
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