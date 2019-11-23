В Україні відзначають День пам’яті жертв Голодомору

23 листопада в Україні відзначають День пам’яті жертв голодоморів 1932–1933 років. У цей день о 16:00 пройде акція «Запали свічку пам’яті» – щоб долучитися, достатньо запалити свічку на своєму вікні.

Вшанувати пам’ять загиблих від штучного голоду, організованого радянською владою, закликав днями Український інститут національної пам’яті.

Серед тих, хто вже нагадав про роковини трагедії – голова Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній.

«Слава Богу, сьогодні ми можемо говорити правду і маємо це робити голосно, бо зло не повинне приховуватися, як це робилося раніше, впродовж десятиліть, режимом радянської влади. Ми маємо згадувати жертв Голодомору-геноциду, прямо називати винуватців трагедії для того, щоби це найжорстокіше сплановане масове вбивство людей ніколи більше не повторилося», – написав він.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Читайте також: Невідомі фото Голодомору інженера Вінербергера

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.​