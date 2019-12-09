Зоря: УПЦ (МП) зробила єпископом священика, який допомагав анексії Криму

У неділю, 8 грудня, стало відомо про зведення в єпископи УПЦ Московського Патріархату Каллініка Чернишова, який сприяв анексії Криму Росією. Про це повідомляє архієпископ Православної церкви України Євстратій (Зоря). Каллінік став єпископом Бахчисарайським ще у 2016 році за рішенням Священного Синоду УПЦ (МП).

«Без оголошення зробили «єпископом Бахчисарайським» Московського Патріархату Каллініка Чернишова - відомого пособника російських окупантів в Криму. Чекали майже 4 роки, а напередодні зустрічі в Парижі вирішили показати, «хто тут господар», – зазначив Зоря.

За його інформацією, місцем посвяти став Миколаївський собор в українському місті Ніжин. На сайті Херсонської єпархії УПЦ МП також опубліковані відповідні фото з Ніжина, де Каллінік стоїть серед архієреїв Московського патріархату у мантії єпископа.

У Кримській єпархії УПЦ (МП) спростовували звинувачення в сепаратизмі на адресу Каллініка (Чернишова).

Каллінік (в миру Костянтин) Чернишов народився у 1977 році в Євпаторії. Має юридичну та економічну вищі освіти, ступінь магістра богослов’я. Чернечий постриг з ім’ям Каллінік прийняв у 2008 році. У 2012 році з благословення митрополита Сімферопольського і Кримського Лазаря був поставлений духівником Таврійської духовної семінарії. У 2013 році возведений у сан архімандрита. Згідно з даними сайту «Миротворець», брав активну участь в анексії Криму: проводив антиукраїнську агітацію, розмістив склад зброї для «самооборони Криму» на території храму Святого Пророка Іоанна Хрестителя в селі Уютне, настоятелем якого є. Від російської влади Криму отримав медаль «За захист Криму».