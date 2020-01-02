У ПЦУ хочуть, щоб утиски української церкви у Криму обговорили на переговорах у Мінську

У ПЦУ хочуть, щоб представники України порушили питання утисків української церкви в анексованому Криму на переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську. Про це голова Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній сказав у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв'ю»​.

«Ми навіть зверталися до представників у Мінську, щоб вони це питання порушили на порядку денному під час переговорів тристоронньої групи», – сказав митрополит.

Він також зазначив, що в ПЦУ раніше зверталися до президента України Володимира Зеленського, щоб він відреагував на утиски прав вірян у Криму.

«Під час зустрічі Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій я це питання порушив, дуже гостро підняв. Президент навіть записав це питання. Також і інші представники церков і релігійних організацій відзначали, що відбувається переслідування. Це і протестанти, і інші, і мусульмани навіть. Тому ми разом на це вказали президенту під час зустрічі. Також звертаємося і до уряду, і до Верховної Ради, щоб вони належним чином звернули на це увагу», – наголосив глава ПЦУ.

Повну версію програми «Суботнє інтерв'ю» з митрополитом Епіфанієм дивіться на сайті Радіо Свобода 4 січня.

Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент оголошував голодування через утиски церкви в анексованому Криму.

24 вересня 2019 року в управлінні російського Міністерства юстиції анексованого Криму втретє відмовили в реєстрації українського православної єпархії на півострові.

До Конгресу США внесли законопроєкт, що засуджує «утиски Росією вірян у Криму».

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що розмови про порушення прав людини в анексованому Криму – це вигадка.