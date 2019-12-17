Архієпископ Климент закликав МЗС України направити Росії ноту через утиски віруючих в Криму

Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент закликав Міністерство закордонних справ України виступити з офіційною заявою до Росії через ситуацію з порушенням прав віруючих ПЦУ в анексованому Криму. Про це він сказав на пресконференції в Києві 17 грудня, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Окремо звертаюся в МЗС. Таке відчуття, що українське суспільство не існує, що українська православна громада взагалі знаходиться поза правовим полем України. Тому я просив би... Я знаю, що Міністерство ветеранів та окупованих територій підготувало певний лист, який було відправлено міністру закордонних справ (Вадиму Пристайко – ред.). І я сподіваюся, що глава МЗС підпише цей лист і виступить з офіційною заявою, нотою протесту до Росії», – сказав архієпископ Климент.

МЗС поки не коментувало звернення Климента.

Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент оголосив голодування 10 грудня біля будівлі Кабінету міністрів України. Він вийшов із плакатом «Забезпечте права релігійної свободи українців в Криму» і заявив, що починає голодування. Климент призупинив голодування 17 грудня.

Минулого тижня Климент повідомив, що написав заяву в російську поліцію про крадіжку церковного майна з Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі.

Голова Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній просив президента Володимира Зеленського, Кабінет міністрів і правоохоронні органи вжити заходів для припинення тиску на ПЦУ в Криму.

24 вересня 2019 року в управлінні російського Міністерства юстиції анексованого Криму втретє відмовили в реєстрації українського православної єпархії на півострові.

Арбітражний суд Центрального округу російської Калуги 14 листопада відхилив касаційну скаргу представників Кримської єпархії Православної церкви України. Представники ПЦУ намагалися оскаржити рішення російського Міністерства майнових і земельних відносин анексованого Криму про розірвання договору оренди собору в центрі Сімферополя.

Чиновники пояснили вимогу до церкви залишити будівлю Кафедрального собору в Сімферополі закінченням терміну дії договору з єпархією УПЦ КП, яка перейшла в створену Православну церкву України.

Комітет ООН з прав людини двічі просив Росію не виселяти Кримську єпархію Православної церкви України з кафедрального собору Володимира та Ольги в Сімферополі.

Фактична влада Криму стверджує, що не отримувала рекомендацій ООН щодо храму ПЦУ в Сімферополі.