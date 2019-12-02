Епіфаній поговорив із головою СБУ про ситуацію в анексованому Криму і на Донбасі

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній 1 грудня провів зустріч з головою Служби безпеки України Іваном Бакановим. Як повідомляють у пресслужбі відомства, на зустрічі обговорювалася ситуація в анексованому Криму і на окупованих територіях Донбасу. Подробиці розмови в повідомленні не вказуються.

У СБУ лише відзначили, що сторони обговорили «низку актуальних питань міжконфесійних і міжрелігійних відносин в державі» і вказали на те, що «всі міжконфесійні процеси повинні відбуватися мирним шляхом, на підставі чинного українського законодавства».

Раніше в Православній церкві України заявили про систематичне переслідування духовенства і вірян цієї церкви в анексованому Росією Криму і на непідконтрольних Україні територіях Донбасу. Як зазначив архієпископ ПЦУ Євстратій (Зоря), російська влада хоче відібрати у вірян єдиний у Сімферополі український православний храм святих Володимира і Ольги та ліквідувати храм в Євпаторії як «незаконний».

24 вересня в управлінні підконтрольного Росії Міністерства юстиції Криму втретє відмовили в реєстрації української православної єпархії на півострові.

Комітет ООН з прав людини двічі просив Росію не виселяти Кримську єпархію Православної церкви України з кафедрального собору Володимира й Ольги в Сімферополі.

Фактична влада Криму стверджує, що не отримувала рекомендацій ООН щодо храму ПЦУ в Сімферополі.