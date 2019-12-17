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17 грудня 2019, Київ 15:57
Новини | Політика

Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент призупинив голодування

Климент призупинив голодування в очікуванні постанови уряду

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Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент призупинив оголошене ним 10 грудня безстрокове голодування. Про це він заявив 17 грудня на прес-конференції в Києві, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«У неділю (15 грудня – ред.) блаженніший митрополит Єпіфаній (предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України – ред.) просив призупинити голодування. Я не можу піти проти волі блаженнішого і я пообіцяв, що я припиню голодування. Але тимчасово. Якщо я побачу, що питання не буде вирішуватися, тоді я продовжу це голодування. І я не буду дивитися ні на чиї обіцянки, тому що 6 років обіцянок і брехливих заяв від уряду», – сказав архієпископ Климент.

За його словами, 18 грудня уряд України має надати перші результати, які допоможуть вирішити ряд питань з кримської єпархією.

«Цього тижня відбулися зустрічі з міністром (у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України – ред.) Оксаною Колядою. Вона дала певні доручення профільним міністерствам до середи підготувати пропозиції для того, щоб до кінця тижня сформувати відповідну постанову і розпорядження, які будуть підписані прем’єр-міністром України», – додав Климент.

Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент оголосив голодування 10 грудня біля будівлі Кабінету міністрів України. Він вийшов із плакатом «Забезпечте права релігійної свободи українців в Криму» і заявив, що починає голодування.

Минулого тижня Климент повідомив, що написав заяву в російську поліцію про крадіжку церковного майна з Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі.

Голова Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній просив президента Володимира Зеленського, Кабінет міністрів і правоохоронні органи вжити заходів для припинення тиску на ПЦУ в Криму.

24 вересня 2019 року в управлінні російського Міністерства юстиції анексованого Криму втретє відмовили в реєстрації українського православної єпархії на півострові.

Представники ПЦУ повинні звільнити приміщення собору до 23 вересня
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Арбітражний суд Центрального округу російської Калуги 14 листопада відхилив касаційну скаргу представників Кримської єпархії Православної церкви України. Представники ПЦУ намагалися оскаржити рішення російського Міністерства майнових і земельних відносин анексованого Криму про розірвання договору оренди собору в центрі Сімферополя.

Чиновники пояснили вимогу до церкви залишити будівлю Кафедрального собору в Сімферополі закінченням терміну дії договору з єпархією УПЦ КП, яка перейшла в створену Православну церкву України.

Комітет ООН з прав людини двічі просив Росію не виселяти Кримську єпархію Православної церкви України з кафедрального собору Володимира та Ольги в Сімферополі.

Фактична влада Криму стверджує, що не отримувала рекомендацій ООН щодо храму ПЦУ в Сімферополі.

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