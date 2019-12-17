Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент призупинив голодування

Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент призупинив оголошене ним 10 грудня безстрокове голодування. Про це він заявив 17 грудня на прес-конференції в Києві, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«У неділю (15 грудня – ред.) блаженніший митрополит Єпіфаній (предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України – ред.) просив призупинити голодування. Я не можу піти проти волі блаженнішого і я пообіцяв, що я припиню голодування. Але тимчасово. Якщо я побачу, що питання не буде вирішуватися, тоді я продовжу це голодування. І я не буду дивитися ні на чиї обіцянки, тому що 6 років обіцянок і брехливих заяв від уряду», – сказав архієпископ Климент.

За його словами, 18 грудня уряд України має надати перші результати, які допоможуть вирішити ряд питань з кримської єпархією.

«Цього тижня відбулися зустрічі з міністром (у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України – ред.) Оксаною Колядою. Вона дала певні доручення профільним міністерствам до середи підготувати пропозиції для того, щоб до кінця тижня сформувати відповідну постанову і розпорядження, які будуть підписані прем’єр-міністром України», – додав Климент.

Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент оголосив голодування 10 грудня біля будівлі Кабінету міністрів України. Він вийшов із плакатом «Забезпечте права релігійної свободи українців в Криму» і заявив, що починає голодування.

Минулого тижня Климент повідомив, що написав заяву в російську поліцію про крадіжку церковного майна з Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі.

Голова Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній просив президента Володимира Зеленського, Кабінет міністрів і правоохоронні органи вжити заходів для припинення тиску на ПЦУ в Криму.

24 вересня 2019 року в управлінні російського Міністерства юстиції анексованого Криму втретє відмовили в реєстрації українського православної єпархії на півострові.

Арбітражний суд Центрального округу російської Калуги 14 листопада відхилив касаційну скаргу представників Кримської єпархії Православної церкви України. Представники ПЦУ намагалися оскаржити рішення російського Міністерства майнових і земельних відносин анексованого Криму про розірвання договору оренди собору в центрі Сімферополя.

Чиновники пояснили вимогу до церкви залишити будівлю Кафедрального собору в Сімферополі закінченням терміну дії договору з єпархією УПЦ КП, яка перейшла в створену Православну церкву України.

Комітет ООН з прав людини двічі просив Росію не виселяти Кримську єпархію Православної церкви України з кафедрального собору Володимира та Ольги в Сімферополі.

Фактична влада Криму стверджує, що не отримувала рекомендацій ООН щодо храму ПЦУ в Сімферополі.