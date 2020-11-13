В Єревані звільнені кілька затриманих раніше лідерів опозиції

У Вірменії представники 17 опозиційних політичних сил, які домагаються відставки прем’єр-міністра Нікола Пашиняна, у четвер провели марш до будівлі Служби національної безпеки в Єревані, тим самим висловлюючи протест проти затримання своїх лідерів.

Депутат парламентської фракції партії «Процвітаюча Вірменія» Наїра Зограбян у бесіді з журналістами назвала ці затримання «політичним переслідуванням», передає вірменська служба Радіо Свобода.

Пізніше увечері 12 жовтня стало відомо, що на свободу відпустили члена Республіканської партії Едуарда Шармазанова, представника партії «Дашнакцутюн» Гегама Манукяна, а також лідера партії «Батьківщина», колишнього директора Служби національної безпеки Артура Ванецяна.

До цього Спеціальна слідча служба Вірменії заявила про затримання після протестів у середу більш ніж десяти опозиційних лідерів у рамках кримінальної справи про організацію та проведення масових зібрань у столиці з порушенням закону. А саме опозицію звинувачують в організації акцій в умовах діючого в країні воєнного стану. Серед затриманих виявилися глава партії «Процвітаюча Вірменія» Гагік Царукян, Артур Ванецян, представники «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян і Арцвік Мінасян, колишній депутат від Республіканської партії Вірменії Едуард Шармазанов та інші.

Заворушення і протести в Єревані почалися у ніч на 10 листопада після того, як прем’єр-міністр Вірменії Пашинян спільно з лідерами Росії та Азербайджану підписав тристоронню заяву про припинення вогню і перекидання миротворців у Нагірний Карабах, а також передачу ряду районів в регіоні Азербайджану. У Вірменії це було сприйняте як капітуляція.

Опозиція закликає Нікола Пашиняна негайно подати у відставку. Учасники протестів також виступають за формування антикризового уряду.