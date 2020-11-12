В Єревані тривають антиурядові протести

Вірменська опозиція продовжує протести з вимогою відставки прем’єр-міністра Нікола Пашиняна через підписану ним угоду з Азербайджаном і Росією про припинення боїв у Нагірному Карабасі.

Кілька тисяч протестувальників беруть участь у ході вулицями Єревана 12 листопада, вигукуючи гасла проти Пашиняна: «Зраднику, йди геть».

Окремо акцію в центрі Єревана на площі Свободи проводили прихильники опозиційної партії «Сасна црер», але вони скасували заплановану ходу після того, як поліція змусила їх розійтися, посилаючись на запроваджений воєнний стан.

При цьому, кількох протестувальників, які відмовилися залишити площу, затримали силовики.

12 листопада Спеціальна слідча служба Вірменії повідомила про арешт 10 опозиційних лідерів у рамках кримінальної справи про організацію та проведення масових зібрань у столиці Єревані.

Опозиція назвала арешти незаконними.

Протести у Вірменії почалися в ніч на 10 листопада, після того як 9 листопада президенти Росії, Азербайджану і прем’єр-міністр Вірменії підписали спільну заяву про повне припинення військових дій у Нагірному Карабасі.

11 листопада в Єревані опозиція провела мітинг з вимогою відставки прем’єр-міністра Нікола Пашиняна і денонсації угоди. Про мітинг оголосили 17 партій. Того дня в Єревані відбулися сутички силовиків із демонстрантами. Увечері вони висунули ультиматум Пашиняну, проте в парламенті країни не змогли зібрати кворум через те, що на засідання не з’явилися представники правлячої партії.

Нагірний Карабах – міжнародно визнана частина Азербайджану, контроль над якою (а також над частиною інших територій країни) Баку втратив був після війни 1991-1994 років і називав її своєю окупованою територією. Наприкінці вересня Азербайджан почав воєнну кампанію за відновлення контролю над усією своєю територією і завдяки технологічній перевазі свого війська досяг значних успіхів. Але внаслідок бойових дій загинули тисячі людей, зокрема й цивільних.