Вірменія: як розлючені протестувальники штурмували владні будівлі в Єревані

Офіційні Єреван і Москва заявили про укладення тристоронньої угоди Вірменії, Азербайджану і Росії про зупинення бойових дій у Нагірному Карабасі, у Баку висловили задоволення такою угодою.



Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив про підписання такої домовленості, яка набула чинності в ніч на 10 листопада, у фейсбуці.



За словами Пашиняна, він пішов на таке рішення «в результаті глибокого аналізу воєнної ситуації і оцінки позиції людей, які найкраще її знають». Як вважає вірменський керівник, «це не перемога, але й поразки не буде, поки сам себе не визнаєш переможеним; ми ніколи не визнаємо себе переможеними». Як стверджує Пашинян, «ми боролися до кінця, і ми переможемо – Карабах встояв».



Президент Азербайджану Ільгам Алієв висловив задоволення у виступі на телебаченні, що цією угодою «ставиться крапка в урегулюванні карабаського конфлікту», і заявив, що нинішня домовленість приведе до тривалого миру.



Він висловив упевненість, що ця угода відповідає інтересам народів і Азербайджану, і Вірменії, і інших країн регіону, і також подякував президентові Росії Володимирові Путіну за особисту участь в урегулюванні карабаського конфлікту.За його словами, ця домовленість «кладе край окупації азербайджанських земель».



У Вірменії повідомлення про підписання спільної заяви зустріли протестами і заворушеннями.