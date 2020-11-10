Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
10 листопада 2020, Київ 18:18
Фотогалереї

Вірменія: як розлючені протестувальники штурмували владні будівлі в Єревані

Офіційні Єреван і Москва заявили про укладення тристоронньої угоди Вірменії, Азербайджану і Росії про зупинення бойових дій у Нагірному Карабасі, у Баку висловили задоволення такою угодою.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив про підписання такої домовленості, яка набула чинності в ніч на 10 листопада, у фейсбуці.

За словами Пашиняна, він пішов на таке рішення «в результаті глибокого аналізу воєнної ситуації і оцінки позиції людей, які найкраще її знають». Як вважає вірменський керівник, «це не перемога, але й поразки не буде, поки сам себе не визнаєш переможеним; ми ніколи не визнаємо себе переможеними». Як стверджує Пашинян, «ми боролися до кінця, і ми переможемо – Карабах встояв».

Президент Азербайджану Ільгам Алієв висловив задоволення у виступі на телебаченні, що цією угодою «ставиться крапка в урегулюванні карабаського конфлікту», і заявив, що нинішня домовленість приведе до тривалого миру.

Він висловив упевненість, що ця угода відповідає інтересам народів і Азербайджану, і Вірменії, і інших країн регіону, і також подякував президентові Росії Володимирові Путіну за особисту участь в урегулюванні карабаського конфлікту.За його словами, ця домовленість «кладе край окупації азербайджанських земель».

У Вірменії повідомлення про підписання спільної заяви зустріли протестами і заворушеннями.
Натовп збирається біля будівлі уряду в ніч на 10 листопада після того, як прем&rsquo;єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян через соціальні мережі повідомив, що підписав угоду за посередництва Росії щодо припинення конфлікту в Нагірному Карабасі
1 Натовп збирається біля будівлі уряду в ніч на 10 листопада після того, як прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян через соціальні мережі повідомив, що підписав угоду за посередництва Росії щодо припинення конфлікту в Нагірному Карабасі
Протестувальники біля будівлі парламенту Вірменії в Єревані
2 Протестувальники біля будівлі парламенту Вірменії в Єревані
Розлючені люди біля входу до будівлі уряду в Єревані. Міністерство оборони Вірменії оприлюднило заяву про конфлікт у Нагірному Карабасі, в якій сказано, що &laquo;час зупинити кровопролиття&raquo;
3 Розлючені люди біля входу до будівлі уряду в Єревані. Міністерство оборони Вірменії оприлюднило заяву про конфлікт у Нагірному Карабасі, в якій сказано, що «час зупинити кровопролиття»
Натовп біля будівлі парламенту в Єревані. Протестувальники назвали &laquo;зрадою&raquo; рішення припинити бойові дії. Понад 1200 вірменських солдатів загинули в останній війні за Нагірний Карабах
4 Натовп біля будівлі парламенту в Єревані. Протестувальники назвали «зрадою» рішення припинити бойові дії. Понад 1200 вірменських солдатів загинули в останній війні за Нагірний Карабах
Розлючений натовп перед будівлею уряду на площі Республіки в центрі столиці Вірменії скандує &laquo;Арцах&raquo; (вірменська назва Нагірного Карабаху) перед нічним штурмом будівлі
5 Розлючений натовп перед будівлею уряду на площі Республіки в центрі столиці Вірменії скандує «Арцах» (вірменська назва Нагірного Карабаху) перед нічним штурмом будівлі
Демонстранти лютують у будівлі уряду в Єревані. За мирною угодою, Азербайджан збереже контроль над частиною Нагірного Карабаху й прилеглими територіями, звільненими від вірменських сил під час конфлікту. Угода також вимагає від вірменських сил передати й іще утримувані ними території поза межами самого Нагірного Карабаху, які не були відвойовані азербайджанськими військами
6 Демонстранти лютують у будівлі уряду в Єревані. За мирною угодою, Азербайджан збереже контроль над частиною Нагірного Карабаху й прилеглими територіями, звільненими від вірменських сил під час конфлікту. Угода також вимагає від вірменських сил передати й іще утримувані ними території поза межами самого Нагірного Карабаху, які не були відвойовані азербайджанськими військами
Протестувальники в частково розгромленій будівлі уряду в центрі Єревану
7 Протестувальники в частково розгромленій будівлі уряду в центрі Єревану
Протестувальники принесли вірменський прапор у залу засідань парламенту. Вони кидали предмети, ламали стільці, на трибуні спалахували&nbsp;сутички
8 Протестувальники принесли вірменський прапор у залу засідань парламенту. Вони кидали предмети, ламали стільці, на трибуні спалахували сутички
Поліцейський намагається заспокоїти протестувальників усередині будівлі парламенту Вірменії
9 Поліцейський намагається заспокоїти протестувальників усередині будівлі парламенту Вірменії
Демонстранти кричать у сесійній залі парламенту. Спікера парламенту Арарата Мірзояна шпиталізували після нападу на нього під час протестів
10 Демонстранти кричать у сесійній залі парламенту. Спікера парламенту Арарата Мірзояна шпиталізували після нападу на нього під час протестів
Протестувальники лютують у будівлі парламенту. Прем&rsquo;єр-міністр Нікол Пашинян фактично звинуватив у ситуації попередній уряд країни, сказавши: &laquo;Ми повинні підготуватися до реваншу. Ми не справлялися належним чином із корумпованими олігархічними негідниками, тими, хто грабував цю країну, крав їжу солдатів, крав зброю солдатів&hellip;&raquo;
11 Протестувальники лютують у будівлі парламенту. Прем’єр-міністр Нікол Пашинян фактично звинуватив у ситуації попередній уряд країни, сказавши: «Ми повинні підготуватися до реваншу. Ми не справлялися належним чином із корумпованими олігархічними негідниками, тими, хто грабував цю країну, крав їжу солдатів, крав зброю солдатів…»
Руйнування в будівлі уряду в Єревані після заворушень протестувальників. Приблизно о 8-й ранку 10 листопада прем&rsquo;єр-міністр Пашинян написав у фейсбуці: &laquo;Звичайно, я перебуваю у Вірменії і продовжую виконувати свою роботу&raquo;
12 Руйнування в будівлі уряду в Єревані після заворушень протестувальників. Приблизно о 8-й ранку 10 листопада прем’єр-міністр Пашинян написав у фейсбуці: «Звичайно, я перебуваю у Вірменії і продовжую виконувати свою роботу»

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG