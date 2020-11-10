Міноборони Росії: у Вірменію прибули перші 200 російських миротворців

Літаки військово-транспортної авіації Росії доставили до Вірменії понад 200 російських миротворців, повідомило Міністерство оборони Росії.

За повідомленням, 12 літаків Іл-76 з солдатами і командирами 15-ї миротворчої бригади приземлилися у Вірменії.

Планується, що загальна чисельність російського військового контингенту в зоні нагірно-карабаського конфлікту складе близько двох тисяч військовослужбовців, 90 бронетранспортерів, близько 400 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

9 листопада президенти Росії, Азербайджану і прем’єр-міністр Вірменії підписали спільну заяву про повне припинення військових дій у Нагірному Карабасі. Азербайджанська і вірменська сторони зупиняються на зайнятих позиціях, а наступними днями вірменські сили повертають Азербайджанові повний контроль над захопленими ними територіями поза межами колишньої Нагірно-Карабаської автономної області, натомість так званий Лачинський коридор – автомобільна дорога, що поєднує центр Нагірного Карабаху з Вірменією – залишиться незаблокованим. Цей коридор і лінію контакту сторін мають контролювати миротворчі сили.

Угода про припинення вогню спричинила святкування в Баку, столиці Азербайджану, де люди виходили на вулиці, сигналили автомобільними клаксонами і їздили містом, розмахуючи азербайджанськими прапорами.

А у Вірменії почалися заворушення. Протестувальники заявляли, що боротьба повинна тривати до кінця, і вони були впевнені в перемозі. У Єревані протягом ночі натовп штурмував і грабував будівлі уряду і парламенту. Люди називають цю угоду зрадою і вимагають відставки прем’єр-міністра Нікола Пашиняна.