Західний експерт із Карабаху: «Російські миротворці мають звичку залишатись там, куди прибувають»

Том де Ваал вважається одним з найбільших авторитетів на Заході щодо Нагірного Карабаху і є автором кількох книжок про Кавказ. В інтерв’ю Азербайджанській редакції Радіо Свобода де Ваал, який є експертом Міжнародного Центру Карнеґі, проаналізував угоду щодо Нагірного Карабаху, що її підписали цього тижня лідери Вірменії, Азербайджану та Росії. Угода передбачає розташування в Карабасі майже двох тисяч російських миротворців, які вже прибули до регіону.

– Ваше враження від угоди?

Угода повністю переписує карту Кавказу

– Це надзвичайно важлива угода, це повністю переписує карту Кавказу. Це найбільша угода від 1994 року. Азербайджан виграє колосально, звичайно, від цієї угоди. А також виграють Росія, Туреччина. Вірменія, я гадаю, найбільше втратила.

– Чи азербайджанські біженці зможуть тепер повернутися в райони, звідки вони раніше змушені були втекти?

– Звичайно, азербайджанські внутрішньо-переміщені особи будуть святкувати, що тепер можуть повернутися додому у південні райони і також до міста Шуша. Але, ясна річ, є й велике питання щодо того, яким буде співіснування між вірменами та азербайджанцями у майбутньому і також питання: чи вірмени повністю погодяться з умовами підписаної угоди?

– Що має бути зроблено для примирення?

Багато зробити треба для замирення, для нагадування вірменам та азербайджанцям, що вони мають багато спільного

– Багато зробити треба для замирення, для нагадування вірменам та азербайджанцям, що вони мають багато спільного. Але це буде дуже важка справа. Я не думаю, що конфлікт вже завершився – я думаю, що його ще раз заморозили, але все ж таки це дає нагоду для нового старту.

– Чи зможуть вірмени, які мешкали в Азербайджані, повернутися, чи азербайджанці – до Вірменії, як було колись?

– Я думаю, що буде неможливо для будь-кого взяти все, що прагнеш, від цього конфлікту. Я не думаю, що ми побачимо повернення азербайджанців до Вірменії чи повернення вірмен до міст на кшталт Баку чи Ганджи. Я думаю, що не всі повернуться і до Карабаху, але якщо ми побачимо, що 80 чи 90 відсотків людей повернуться – це вже буде гарним початком.

– Чи вирішує угода майбутній статус Нагірного Карабаху?

За 5 років можуть бути нові переговори щодо статусу Карабаху

– Немає нічого в цій угоді про майбутній статус Нагірного Карабаху і, думаю, це мудро, ймовірно. Не переконаний, що це питання може бути вирішене. Ясно, що позиція Азербайджану є набагато сильнішою і, зрозуміло, що вірменам мають дозволити залишитись. Але пріоритетом зараз є відбудова, відновлення окупованих територій, повернення людей, і щоб настала хоч якась стабільність. Можливо, це займе п’ять років, і потім – за п’ять років – можуть бути нові переговори щодо співіснування і переговори щодо статусу Карабаху.

– Що думаєте про російських миротворців?

– Я особисто радий, що конфлікт завершено, що люди більше не гинуть, що люди можуть повернутися до своїх домівок, що люди зараз у безпеці. Але також, ясна річ, маю побоювання – ми знаємо, що російські миротворці, як тільки вони прибувають, мають звичку не залишати потім регіон. Але всі ці питання, прогнозую, на завтра.