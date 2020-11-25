Азербайджан проводить розмінування в Кельбаджарському районі. Його майже 30 років контролювали вірмени

Азербайджанські війська прибули до Кельбаджарського району – після передачі його вірменськими силами в межах угоди, яка завершила шеститижневу війну за Нагірний Карабах.

Міністерство оборони Азербайджану 25 листопада оприлюднило кадри, на яких військовослужбовці намагаються виявити міни на засніжених дорогах. Кельбаджарський – це другий із трьох районів, який повертається під контроль Баку відповідно до угоди, підписаної цього місяця між Вірменією та Азербайджаном за посередництва Росії.

Представник російського Міністерства оборони заявив, що миротворча місія його країни залишається в тісному контакті з місцевими адміністраціями з метою запобігання можливим інцидентам.

Президент Азербайджану Ільгам Алієв 25 листопада пообіцяв відбудувати та відродити Кельбаджарський район.

Вірменські сили мали залишити Кельбаджарський район до 15 листопада, але цей термін був перенесений Азербайджаном із гуманітарних причин. Кельбаджарський район розташований між Вірменією і контрольованою вірменськими силами територією Нагірного Карабаху. Через цей район проходила одна з доріг, яка сполучала Нагірний Карабах із Вірменією.

Азербайджан втратив контроль над Кельбаджарським районом під час війни з Вірменією на початку 90-х років.

Згідно з укладеною 9 листопада угодою, Вірменія погодилася передати три райони, що оточують Нагірний Карабах, – Агдамський, Кельбаджарський і Лачинський (за винятком Лачинського коридору – єдиного тепер шляху сполучення Вірменії зі Степанакертом і рештою території Нагірного Карабаху, яка залишилася під контролем місцевих вірмен).

До регіону увійшли майже дві тисячі російських військових, які мають статус миротворців. Агдамський район Азербайджан повернув під свій контроль 20 листопада, Лачинський район має бути переданий до 1 грудня.