Російські миротворці завершили розгортання сил у Нагірному Карабасі

У Нагірному Карабасі завершилося розгортання миротворців з Росії. Про це в п’ятницю заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

За його словами, в район конфлікту перекинули підрозділи 15-ї окремої мотострілкової бригади. Вони складають основу миротворчого контингенту. «Всього здійснено 250 авіарейсів, перевезено 1960 осіб і 552 одиниці техніки», – уточнив Шойгу на нараді у президента Росії Володимира Путіна.

Серед іншого, міністр зазначив, що повністю розмінували Лачинський коридор, що зв’язує Карабах з Вірменією і тепер буде патрулюватися російськими військовими.

Командувач російським миротворчим контингентом Рустам Мурадов сказав, в свою чергу, що порушень режиму припинення вогню і провокацій в зоні конфлікту не було. «Окремі дрібні інциденти врегульовуються представниками миротворчого контингенту на місцях», – додав Мурадов.

9 листопада президенти Росії, Азербайджану і прем’єр-міністр Вірменії підписали спільну заяву про повне припинення військових дій у Нагірному Карабасі.

Азербайджанська і вірменська сторони зупиняються на зайнятих позиціях, а наступними днями вірменські сили повертають Азербайджанові повний контроль над захопленими ними територіями поза межами колишньої Нагірно-Карабаської автономної області, натомість так званий Лачинський коридор – автомобільна дорога, що поєднує центр Нагірного Карабаху з Вірменією – залишиться незаблокованим. Цей коридор і лінію контакту сторін, за угодою, мають контролювати миротворчі сили.

Нагірний Карабах – міжнародно визнана частина Азербайджану, контроль над якою (а також над частиною інших територій країни) Баку втратив був після війни 1991-1994 років і називав її своєю окупованою територією. Наприкінці вересня Азербайджан почав воєнну кампанію за відновлення контролю над усією своєю територією і завдяки технологічній перевазі свого війська досяг значних успіхів. Але внаслідок бойових дій загинули тисячі людей, зокрема й цивільних.