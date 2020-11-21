Російська делегація на чолі з Лавровим зустрілася з Пашиняном

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та міністр оборони Сергій Шойгу 21 листопада зустрілися в Єревані з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, щоб обговорити імплементацію перемир’я у війні за Нагірний Карабах, укладене за участі Росії між Вірменією та Азербайджаном.

За повідомленням офісу Пашиняна, під час зустрічі голова вірменського уряду заявив, що вірмени «завжди відчували підтримку Росії» під час війни, в тому числі особисту «підтримку» президента Росії Володимира Путіна та російського уряду.

Шойгу сказав Пашиняну, що російські миротворці, розміщені для спостереження за перемир’ям, «охопили майже всю територію» сепаратистського регіону Азербайджану Нагірного Карабаху з моменту підписання перемир’я 10 листопада. За його словами, російські військові стежать за дорогою до Степанакерта – головного міста Нагірного Карабаху, відомого азербайджанською мовою як Ханкенді.

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Шойгу також заявив, що російські війська «забезпечують повернення біженців», додавши, що «мирне життя вже встановилося».

Після зустрічі з вірменськими чиновниками в Єревані, високопоставлена російська урядова делегація відправилася в Баку на зустрічі з азербайджанськими чиновниками 21 листопада.

Окрім Лаврова та Шойгу, до складу делегації входять віцепрем’єр-міністр Росії Олексій Оверчук, міністр охорони здоров’я Михайло Мурашко, голова Федеральної служби охорони здоров’я та прав споживачів Росії Анна Попова та віцепрем’єр-міністр Олександр Новак.

Серед сфер відповідальності Новака – нафтова та газова промисловість.

Візити російської делегації відбулися на наступний день після того, як президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його війська взяли під контроль азербайджанський район Агдам на північному сході Нагірного Карабаху за умовами перемир’я.

Агдам – один із семи азербайджанських районів навколо Нагірного Карабаху, який був захоплений етнічними вірменськими сепаратистами, в ході бойовикх дій проти азербайджанських сил на початку 1990-х.

За умовами режиму припинення вогню, всі сім азербайджанських районів мають перейти під контроль Баку, так само як і частини Нагірного Карабаху, які були відвойовані азербайджанськими силами після того, як 27 вересня знову почалися бої.

В останній шеститижневій війні азербайджанські сили відвоювали чотири окуповані азербайджанські райони.

9 листопада президенти Росії, Азербайджану і прем’єр-міністр Вірменії підписали спільну заяву про повне припинення військових дій у Нагірному Карабасі.

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Азербайджанська і вірменська сторони зупиняються на зайнятих позиціях, а наступними днями вірменські сили повертають Азербайджанові повний контроль над захопленими ними територіями поза межами колишньої Нагірно-Карабаської автономної області, натомість так званий Лачинський коридор – автомобільна дорога, що поєднує центр Нагірного Карабаху з Вірменією – залишиться незаблокованим. Цей коридор і лінію контакту сторін, за угодою, мають контролювати миротворчі сили, відряджені Росією.