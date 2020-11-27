В уряді Франції заявили, що не визнають Нагірний Карабах, попри резолюцію Сенату

Уряд Франції не збирається визнавати самопроголошений Нагірний Карабах, незважаючи на ухвалену Сенатом 25 листопада резолюцію. Про це йдеться в повідомленні уряду, оприлюдненому 26 листопада.

В уряді нагадали, що під час дебатів у Сенаті державний секретар Жан-Батист Лемуан заявляв про це.

«Наша відповідальність як співголови Мінської групи ОБСЄ полягає у роботі над вирішенням нагорно-карабахського конфлікту шляхом переговорів, зокрема й щодо питання майбутнього статусу Нагірного Карабаху, і результат цих переговорів не може бути визначений заздалегідь і в односторонньому порядку. Наш сьогоднішній пріоритет повинен бути забезпечений безпечним поверненням людей, переміщених внаслідок конфлікту, що виник в останні тижні. Під час свого звернення до Сенату державний секретар також зазначив, що досі жодна держава не визнала Нагірний Карабах», – мовиться у повідомленні уряду.

Зазначається, що Франція і надалі робитиме все від неї залежне для стабілізації ситуації у Нагірному Карабасі, перш за все, шляхом спільних дій та переговорів з партнерами.

Верхня палата парламенту Франції 25 листопада ухвалила документ, в якому закликає визнати сепаратистський регіон Азербайджану як незалежну державу. Резолюція є декларацією, яка не зобов’язує офіційний Париж до жодних дій.

Азербайджанські законодавці 26 листопада закликали виключити Францію із складу Мінської групи, яка здійснює посередницькі зусилля в конфлікті навколо Нагірного Карабаху.

Франція разом із Росією та США є співголовою Мінської групи, яка десятиліттями вела переговори з метою вирішення конфлікту, але не змогла досягти відчутних результатів.