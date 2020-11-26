Баку закликає усунути Францію як посередника в проблемі Нагірного Карабаху

Азербайджанські законодавці 26 листопада закликали виключити Францію із складу Мінської групи, яка здійснює посередницькі зусилля в конфлікті навколо Нагірного Карабаху. Такою є реакція Баку на резолюцію Сенату Франції щодо визнання Нагірного Карабаху.

Заклик виключити Францію як державу-посередника Азербайджан адресував ОБСЄ, яка є куратором Мінської групи.

Верхня палата парламенту Франції 25 листопада ухвалила документ, в якому закликає визнати сепаратистський регіон Азербайджану як незалежну державу. Резолюція є декларацією, яка не зобов’язує офіційний Париж до жодних дій.

Це рішення ухвалене після того, як на початку цього місяця Вірменія за посередництва Москви погодилася на мирну угоду з Азербайджаном. Ця угода передбачає повернення під контроль Баку всіх прилеглих до колишньої Нагірно-Карабаської автономної області районів Азербайджану, а також частини Нагірного Карабаху, які азербайджанська армія фактично контролює за результатами війни тривалістю шість тижнів.

Франція разом із Росією та США є співголовою Мінської групи, яка десятиліттями вела переговори з метою вирішення конфлікту, але не змогла досягти відчутних результатів.