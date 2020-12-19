У Вірменії почалася триденна жалоба за загиблими в Нагірному Карабасі

У Вірменії 19 грудня оголошено триденну жалобу за загиблими в ході 44-денної війни в Нагірному Карабасі, повідомляє вірменська служба Радіо Свобода «Азатутюн». Прем’єр-міністр Нікол Пашинян очолив жалобну ходу до військового пантеону «Єралбур» в Єревані.

В перших рядах масштабної ходи йшли також спікер парламенту Арарат Мірзоян, віцеспікер Ален Симонян, члени уряду, парламентарі, інші офіційні особи.

Чимало прихильників Пашиняна під час ходи скандували політичні гасла, однак сам прем’єр закликав від цього утриматися.

Читайте також: У Нагірному Карабасі загинув російський військовий

Водночас біля «Єралбуру» зібралося чимало критиків Пашиняна, які вважають його винним в результаті війни та в загибелі тисяч солдатів. Вони намагалися завадити прем’єру потрапити до пантеону. Пашинян зміг туди увійти завдяки поліції та оточенню прибічників.

Сьогодні ж Пашинян виступив із відеозверненням, в якому зокрема повторив свою позицію про те, що політичне майбутнє у Вірменії повинен вирішувати народ своїм вибором, а не «елітарний бунт».

Під «елітарним бунтом» голова уряду мав на увазі дії опозиційних сил, які вимагають його відставки і призначення «перехідним» прем’єр-міністром Вазгена Манукяна.

Представники цих же опозиційних сил, які сформували «Рух за порятунок Батьківщини», 19 грудня мітингують в Єревані, вимагаючи відставки Пашиняна.

Читайте також: Війна в Карабасі змінює спадок президента Азербайджану Ільгама Алієва

9 листопада президенти Росії, Азербайджану і прем’єр-міністр Вірменії підписали спільну заяву про повне припинення військових дій у Нагірному Карабасі. Азербайджанська і вірменська сторони зупинилися на фактично контрольованих позиціях, в регіоні з’явилися російські військові в статусі миротворців.

Азербайджан повернув контроль над усіма районами по периметру Нагірного Карабаху, а також частиною власне Нагірного Карабаху разом із містом Шуша. При цьому Вірменії гарантується створення транспортного коридору в Карабах, а Азербайджану – в ексклав Нахічевань.