На Донбасі за добу загинув один український військовий – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі впродовж доби 5 червня загинув один український військовий, ще один зазнав поранення, повідомив штаб операції Об’єднаних сил (про загибель військового штаб повідомляв і раніше, це сталося в перші години минулої доби – ред.).

Як ідеться в ранковому зведенні, 5 червня підтримувані Росією бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів. Ще два обстріли зафіксовані після початку доби 6 червня, втрат немає, інформують українські військові.

В угрупованні «ЛНР» заявили про один обстріл з боку українських військових.

В угрупованні «ДНР» ще не інформували про бойові дії 5 червня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із обох боків, майже 30 тисяч – поранені.