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12 Червень 2019, Київ 16:40
Події

LIVE | Зеленський наполягає звільнити Луценка

За розмовами про майбутнє рішення КС практично непоміченим стало подання президента України на звільнення генерального прокурора Юрія Луценка, можливо, тому, що не було названо нової кандидатури. Практично стільки ж інформації стосовно посади міністра закордонних справ. Із тією лише різницею, що міністр Клімкін, на відміну від генпрокурора Луценка, сам просить Раду відправити його у відставку. Про відставки і призначення говоримо сьогодні у програмі «Ваша свобода» з народним депутатом Вадимом Денисенком (фракція БПП) і членом партії «Слуга народу» Святославом Юрашем.

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