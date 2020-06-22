22 червня із самого ранку біля диспансеру радіаційного захисту в Харкові зібралися близько сотні чорнобильців із декількох областей України. Вони не пускали в лікарню, яку вважають своєю, пацієнтів з коронавірусом. Учасники акції стверджували, медзаклад не пристосований для лікування хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. Під час сутички біля «чорнобильської» лікарні постраждали двоє правоохоронців, поліція за фактом подій відкрила три кримінальних провадження. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки». Автор: Ганна Бровко).