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22 червня 2020, Київ 22:57
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Чорнобильці проти COVID-19. У Харкові активісти заблокували лікарню (відео)

Чорнобильці проти COVID-19. У Харкові активісти заблокували лікарню (відео)
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Чорнобильці проти COVID-19. У Харкові активісти заблокували лікарню (відео)

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22 червня із самого ранку біля диспансеру радіаційного захисту в Харкові зібралися близько сотні чорнобильців із декількох областей України. Вони не пускали в лікарню, яку вважають своєю, пацієнтів з коронавірусом. Учасники акції стверджували, медзаклад не пристосований для лікування хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. Під час сутички біля «чорнобильської» лікарні постраждали двоє правоохоронців, поліція за фактом подій відкрила три кримінальних провадження. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки». Автор: Ганна Бровко).

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