Білоруські прикордонники кажуть, що ще не відпустили Колеснікову

Білоруські прикордонники повідомили російському інформаційному агентству «РИА Новости», що станом на вечір 8 вересня опозиціонерка Марія Колеснікова ще не звільнена, «розслідування ранкового інциденту триває». Росіське джерело цитує білоруська служба Радіо Свобода.

Невстановлені особи 7 вересня посадили Колеснікову в мікроавтобус біля Національного художнього музею в столиці Білорусі Мінську та відвезли в невідомому напрямку.

Уранці 8 вересня стало відомо, що члени Координаційної ради Антон Родненков та Іван Кравцов виїхали в Україну. Марію Колеснікову затримали на кордоні.

Самі опозиціонери ввечері 8 вересня на пресконференції в Києві сказали, що їхня колега Марія Колеснікова порвала свій паспорт, щоб не допустити видворення з Білорусі на територію України.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що виїзд із Білорусі членів Координаційної ради Антона Родненкова та Івана Кравцова не був добровільним.