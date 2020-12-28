«У Москві шукають альтернативу Лукашенку» – радник Тихановської про можливе створення проросійської партії у Білорусі

Видання The Insider розповіло про плани Кремля створити в Білорусі свою партію під назвою «Право народу». Що означають такі дії Москви? Які перспективи проросійської партії в Білорусі? Про це телеканал «Настоящее время» (створений радіо Свобода за участі «Голосу Америки») поговорив з радником з міжнародних питань лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської – Франаком Вячоркою.

– Що ви зі своїх джерел знаєте про можливість створення Кремлем в Білорусі певної проросійської політичної партії?

– Про створення проросійської партії вже кілька місяців говорять медіа і телеграм-канали. Про її необхідність говорять також в Москві та експертних центрах. Те, що зараз відбувається, є результатом тривалих політичних дискусій про те, як Росія може зберегти свій вплив навіть за умови відходу Лукашенка. І ця партія, про яку ми почули, це не перша. У жовтні та листопаді лідери «Румола» вже створювали партію «Батьківщина», партію «Союз». І зараз це новий рух, який хоче отримати якимось чином підтримку Москви.

– Але навіть, якщо припустити, що Кремль таємно створює партію в Білорусі, Лукашенко ж може легко на старті будь-яку таку політичну силу зруйнувати і навіть до реєстрації не допустити. Хіба ні?

– Абсолютно так. Тільки якщо немає домовленості між Москвою та Лукашенком про те, що такі партії братимуть участь у майбутніх парламентських виборах.

– А ви думаєте, що вони домовляються між собою про це?

– Я думаю, що те, що відбувається за лаштунками, це саме розмови про шляхи збереження Путіним впливу на Білорусь.

Зрозуміло, що Лукашенко не задовольняє ні Кремль, ні Захід, ні білоруське суспільство. І тому вони шукають якісь шляхи відходу, якісь можливі трансформації. Щоб російські організації, як і прокремлівські сили були присутні в цьому полі.

Проте, чи інспірується і організовується це Кремлем безпосереднь – я у цьому не впевнений. Всі ці документи, які злиті в The Insider, виглядають трішки несерйозними, непідготовленими.

Можливо, це просто ініціатива якихось проросійських активістів з метою отримати якусь підтримку в Москві.

– Добре. Але те, що опублікував The Insider, є одним з варіантів. Які заходи, як ви думаєте, можуть бути вжиті ще?

– Я думаю, що варто це розглядати як симптом тренду, симптом процесів, які відбуваються за лаштунками. З одного боку, дуже слабка держава. Лукашенко втратив підтримку, розраховує тільки на силовиків. З іншого боку, все білоруське громадянське суспільство, інтелігенція сидить у в’язницях і не може щось протиставити. І всі ці маргінальні проросійські ресурси активізуються, щоб якимось чином використати слабкість Білорусі і збільшити свою присутність в її інформаційному та політичному просторі.

– А як ви вважаєте, скільки в Кремлі або в адміністрації президента Росії, або взагалі в спецслужбах є груп впливу для лобіювання інтересів Білорусі?

– Я думаю, що достатньо. Насправді інформаційна присутність Росії в Білорусі вже багато років підтримується. Крім традиційних елементів, таких як супутники, є величезна кількість, ціла мережа телеграм-каналів, які лобіювали ідею створення проросійських партій починаючи з 2018 року.

Я думаю, просто зараз в Кремлі, в Москві розглядають різні сценарії і шукають альтернативу Лукашенку. Вони, можливо, сподівалися, що Лукашенко якимось чином придушить протести. Або шукали можливість, щоби, можливо, (Віктор) Бабарико став такою компромісною людиною. Вони зрозуміли, що компромісів у них немає, і тому вирішили створювати щось своє, більш лояльне.

– А Лукашенко хіба ще не все придушив?

– Ні, Лукашенко нічого не придушив, навпаки, ми бачимо, як різні групи мобілізуються, приєднуються. Страйки на різних підприємствах наростають. Але, звичайно, вуличні протести по неділях зменшилися через COVID-19 і через погодні умови.

– А через що і які структури Росія може фінансувати певні сили в Білорусі?

– Кремль давно фінансував різні інструменти культурної дипломатії. Через «Россотрудничество», через якісь програми російського посольства в Мінську. Було дуже багато різних груп, які підтримали пролукашенківські мітинги... Вони виходили разом з червоно-зеленими прапорами, брали також російські триколори.

Ці структури, коли зрозуміли, що Путін однозначно підтримує Лукашенка, вони просто вирішили зіграти на цьому моменті й отримати якусь підтримку, в першу чергу фінансову підтримку з боку Кремля.

Читайте ще:

The Insider: Кремль створює партію проти Лукашенка, але за інтеграцію з Росією

Білорусь домовилася з Росією про постачання газу в 2021 році. Ціну не оголосили