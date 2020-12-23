США запровадили додаткові санкції за порушення на виборах у Білорусі

США розширили санкції проти влади Білорусі за дії, пов’язані з президентськими виборами 9 серпня.

В опублікованому 23 грудня на сайті американського міністерства фінансів повідомленні йдеться, що список санкцій поповнений однією фізичною особою і чотирма структурами – за роль у фальсифікації результатів голосування і насильство щодо учасників мирних протестів. Зазначені в списку особи несуть відповідальність за підрив демократичних процесів або інститутів в Білорусі, наголошується в повідомленні.

Нові санкції стосуються білоруського Центрвиборчкому, антитерористичного підрозділу КДБ Білорусі «Альфа», Головного управління внутрішніх справ Мінського міськвиконкому і мінського загону міліції особливого призначення. Також заходи запроваджені щодо першого заступника міністра внутрішніх справ країни Геннадія Казакевича.

Санкції передбачають блокування всієї власності та майнових інтересів зазначених осіб і структур у США. Громадянам США заборонено мати справи з цими особами чи організаціями, якщо інше не передбачене винятками Управління з контролю за іноземними активами фінансового відомства.

«Білоруський народ безупинно прагне до мирного здійснення своїх базових громадянських прав, а держава продовжує відповідати на це жорстоким придушенням», – наголосив міністр фінансів США Стівен Мнучин.

У Білорусі вже понад чотири місяці тривають масові акції проти підсумків президентських виборів, переможцем яких ЦВК країни оголосив Олександра Лукашенка. Він балотувався на шостий термін поспіль. Унаслідок дій силовиків сотні людей постраждали, тисячі були затримані і піддані тортурам і знущанню в ізоляторах. Також за час протестів кілька людей у Білорусі загинули.

Учасники виступів називають підсумки голосування сфальсифікованими і закликають владу до діалогу. Вони вимагають відставки Лукашенка, звільнення всіх політв’язнів і проведення нових виборів глави держави.

ЄС, Україна і США не визнають Лукашенка легітимним президентом. Сам Лукашенко заперечує, що переміг нечесно і стверджує, що за протестами стоять «закордонні ляльководи».