Україна спростила для фахівців і підприємців з Білорусі оформлення посвідок на тимчасове проживання

Державна міграційна служба України повідомила про спрощенння порядку оформлення посвідок на тимчасове проживання в Україні для окремих категорій громадян Білорусі.

«Сьогодні урядом прийнято постанову (розроблену за ініціативи ДМС на виконання підпункту 2 статті 1 Указу президента України «Про деякі заходи щодо залучення підприємців, висококваліфікованих спеціалістів, які є громадянами Республіки Білорусь»), якою запроваджено спрощений порядок оформлення посвідок на тимчасове проживання громадянам Республіки Білорусь, які є підприємцями, висококваліфікованими спеціалістами, зокрема, фахівцями у сфері інформаційних технологій та інновацій, та членам їх сімей», – повідомила пресслужба ДМС.

Згідно з повідомленням, відтепер громадяни Білорусі, які звернулися до територіальних органів ДМС із заявою про надання дозволу на імміграцію як висококваліфіковані спеціалісти, «гостра потреба в яких є відчутною для економіки України», а також члени їх сімей (чоловік, дружина, неповнолітні діти, непрацездатні батьки), зможуть одразу із заявою про надання дозволу на імміграцію подати заяву на оформлення посвідки на тимчасове проживання.

«Посвідку на тимчасове проживання буде оформлено на весь період розгляду їх заяви на отримання дозволу на імміграцію, що дасть їм змогу вільно перетинати державний кордон України протягом часу поки буде розглядатися їх заява на імміграцію. Звертаємо увагу, що такий порядок діятиме до 31 грудня 2021 року», – йдеться в повідомленні.

Раніше у Державній міграційній службі Радіо Свобода повідомили, що із заявами про визнання біженцем чи особою, що потребує захисту, до України протягом серпня-листопада 2020 року звернулися 15 громадян Білорусі.