The Insider: Кремль створює партію проти Лукашенка, але за інтеграцію з Росією

Москва має намір створити в Білорусі партію, яка виступає проти режиму Олександра Лукашенка, але за інтеграцію з Росією, пише видання The Insider з посиланням на управління російського президента зі зв’язків з іноземними країнами. Очолює його генерал Служби зовнішньої розвідки Володимир Чернов.

Журналісти-розслідувачі стверджують, що він має відношення до втручання Кремля в справи Вірменії, Грузії, Молдови й інших країн колишнього СРСР.

Робоча назва партії «Право народу». Організація, за задумом Кремля, зосередиться на конституційних реформах, пише The Insider. У документах, які опинилися в розпорядженні видання (фотокопії опубліковані на сайті), йдеться про те, що партія буде просувати ідею приватизації держсектора. Програма також передбачає «демонтаж цензури» і «повагу до свободи і гідності особистості», відзначають автори матеріалу.

Також The Insider публікує список із семи осіб, яких адміністрація президента Росії нібито хоче задіяти для створення партії.

Всі вони є білоруськими громадянами, але брали участь у політичному клубі партії «Єдина Росія». Передбачається, що вони повинні увійти в максимальне число опозиційних структур, підготувати кандидатів для парламентських виборів і створити мережу місцевих лідерів громадської думки.

Представники білоруської влади і опозиція раніше заявляли, що внутрішні справи країни не потребують втручання з боку іноземних держав.

Кремль публікацію The Insider поки що не коментував.

Водночас радник білоруської опозиційної лідерки Світлани Тихановської з міжнародних питань Франак Вячорка заявив, що зараз у Кремлі розглядають різні сценарії і шукають альтернативу Лукашенку. Водночас в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время» (створений Радіо Свобода за участі «Голосу Америки») він висловив сумнів у тому, що описана в Insider ініціатива організована безпосередньо Кремлем.

«Те, що це інспірується і організовується Кремлем безпосередньо, я в цьому не впевнений. Всі ці документи, які злиті в Insider, виглядають трохи несерйозно, не підготовлено. Можливо, це просто ініціатива якихось проросійських активістів з метою отримати якусь підтримку в Москві», – сказав Вячорка.

У Мінську й інших білоруських містах тривають масові протести проти результатів виборів президента, які відбулися 9 серпня. Переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який балотувався на шостий термін поспіль. Учасники протестів вважають результати голосування сфальсифікованими. Вони вимагають відставки Лукашенка, звільнення політв’язнів і проведення нових виборів.