Кремль і Лукашенко. Що робитиме спецназ «Росгвардії» в Білорусі?

Міністерство внутрішніх справ Білорусі та Федеральна служба військ національної гвардії Росії підписали угоду про співпрацю у сфері «державної та громадської безпеки». Угода була підписана наприкінці листопада 2020 року, а інформація про неї з’явилася на Національному інтернет-порталі Білорусі лише 18 грудня. Експерти, яких цитує Білоруська служба Радіо Свобода, зазначають, що якраз на цей час припадають вкрай жорсткі дії білоруських сил безпеки проти мирних демонстрантів, і цікавляться, чи не дозволить ця угода Росії втручатися у внутрішні справи Білорусі.

Саме цього остерігається доктор юридичних наук, професор, колишній суддя Конституційного суду Білорусі Михайло Пастухов. На його думку, така можливість є реальною. Експерт зазначив, що серед форм співпраці між Міністерством внутрішніх справ Білорусі та «Росгвардією» на перших позиціях є такі, як підготовка кадрів та спільні навчання.

В останні місяці багато говорять про участь російських силовиків у розгоні мирних акцій на вулицях білоруських міст

«Спільні навчання спецслужб – це повністю закриті заходи, про які громадськості стає відомо або після них, або взагалі ніколи. В останні місяці багато говорять про участь російських силовиків у розгоні мирних акцій на вулицях білоруських міст. Підозри є, але доказів немає, а правової бази недостатньо. Так ось у рамках цієї угоди така участь стає цілком можливою. Тепер їм не потрібно вводити якісь великі частини, які будуть помітні. Кілька сотень фахівців із балаклавами – і справа зроблена», – вважає Михайло Пастухов.

На думку експерта, пункт угоди про спільну підготовку кадрів також є небезпечним, передусім для суверенітету країни.

Підготовка білоруських правоохоронців фахівцями «Росгвардії» – це шлях до формування проросійської колони в надрах білоруської правоохоронної системи

«Підготовка білоруських правоохоронців фахівцями «Росгвардії» – це шлях до формування проросійської колони в надрах білоруської правоохоронної системи. На мій погляд, така п’ята колона вже діє, і тепер їй надають нові можливості для зростання», – говорить Михайло Пастухов.

На його думку, угода між МВС Білорусі та «Росгвардією» до підписання повинна була пройти парламентське обговорення, оскільки вона безпосередньо стосується положень Конституції про національну безпеку.

«Є підстави бити на сполох, тому що така угода є формою втручання у наші внутрішні справи», – сказав професор Михайло Пастухов.

«На підставі особистих стосунків між диктаторами»

В угоді між Міністерством внутрішніх справ Білорусі та «Росгвардією» сторони також домовились співпрацювати у «спільній боротьбі з тероризмом та екстремізмом», «захисті власності фізичних та юридичних осіб», «силовій підтримці боротьби зі злочинністю» та в інших напрямках.

Відповідно до 4 розділу угоди, для того, щоб одна сторона допомогла іншій, від неї має надійти відповідний запит. Однак, передбачено й те, що сторона, яка надає допомогу, виступає з власної ініціативи, яку оформляє в письмовому вигляді не пізніше ніж через три дні. Чи означає це, що частини військ «Росгвардії» можуть з’явитися на території Білорусі навіть без узгодження з Міністерством внутрішніх справ Білорусі?

Якщо справді ситуація вийде з-під контролю, ніхто не буде звертати увагу на якісь юридичні документи та обґрунтування. Росія це однозначно показала в Україні

Керівник порталу «Belarus Security Blog» Андрій Паротников виключає таку можливість, але нагадує, що відносини між керівництвом Білорусі та Росії регулюються не лише домовленостями.

«Це домовленість між відомствами, а питання введення військ – це повноваження навіть не уряду, а керівництва країни. Але зауважу, що, як видно з практичних кроків, у Росії такі дії, як введення військ нацгвардії, регулюються не якимись відкритими угодами, а телефонним правом. Це означає, коли Лукашенко телефонує Путіну і істерично просить допомогти, ніяких угод для цього не потрібно. Якщо справді ситуація вийде з-під контролю, ніхто не буде звертати увагу на якісь юридичні документи та обґрунтування. Росія це однозначно показала в Україні», – вважає Андрій Паротников.

Не слід забувати, що події на пострадянському просторі часто розвиваються не на підставі якихось юридичних документів, а особистих стосунків між диктаторами

Експерт також пропонує взяти до уваги той факт, що між Білоруссю та Росією можуть існувати закриті угоди.

«Наприклад, нещодавно Лукашенко затвердив план використання регіональної групи військ Білорусі та Росії, а в тій групі не лише військові частини, а й частини внутрішніх військ, частини нацгвардії Росії. Такий план є, але він таємний, про нього нам нічого не відомо. По-друге, не можна виключати відсутність таємних домовленостей між відомствами двох країн. Загалом, не слід забувати, що події на пострадянському просторі часто розвиваються не на підставі якихось юридичних документів, а особистих стосунків між диктаторами», – зазначає експерт з питань безпеки Андрій Паротников.

Федеральна служба Російської національної гвардії була сформована в квітні 2016 року на базі підрозділів внутрішніх військ Росії. Керівником «Росгвардії» був призначений генерал армії Віктор Золотов, який у 1990-х був охоронцем Володимира Путіна, тодішнього віце-мера Санкт-Петербурга.

Наприкінці 2020 року незалежні ЗМІ Росії опублікували дослідження щодо можливої причетності Віктора Золотова до масштабної корупції.

Від серпня в Білорусі тривають масові протести проти режиму Олександра Лукашенка, якого ЦВК країни оголосила переможцем президентських виборів 9 серпня. Учасники протестів заявляють про масштабні фальсифікації і вимагають відставки Лукашенка, який балотувався на шостий термін поспіль. При розгонах маніфестацій постраждали сотні людей, тисячі були затримані, багато хто розповів про тортури і знущання в СІЗО.

Сам Лукашенко стверджує, що голосування було чесним, а протести проти нього зрежисовані з-за кордону.

У серпні російський президент Володимир Путін заявив, що на прохання Лукашенка сформував резерв силовиків для надання допомоги Мінську. Путін зазначив, що цей резерв може бути використаний, якщо ситуація в Білорусі вийде з-під контролю.