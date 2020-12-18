МВС Білорусі й Росгвардія уклали угоду про співпрацю

Міністерство внутрішніх справ Білорусі і російська Росгвардія домовилися про співпрацю з питань охорони громадського порядку.

Сторони підписали відповідну угоду, яку опублікували на білоруському національному правовому порталі. У документі йдеться про взаємодію в боротьбі з тероризмом і екстремізмом, про «забезпечення силової підтримки з протидії злочинності», спільні консультації й тренування, створення спільних робочих груп.

Білоруське МВС і Росгвардія також співпрацюватимуть з охорони держоб’єктів, об’єктів паливно-енергетичного комплексу, з контролю за оборотом зброї і одночасно розвивати спортивні та культурні зв’язки, повідомляє російське видання РБК.

Відзначається, що Москва і Мінськ уклали цю угоду ще 19 листопада, і вона буде діяти доти, поки не пройде пів року з моменту письмового повідомлення однієї із сторін про вихід з договору.

Російський «Інтерфакс» пише про доручення укласти такий договір, яке в жовтні дав голова уряду Росії Михайло Мішустін.

Від серпня в Білорусі тривають масові протести проти режиму Олександра Лукашенка, якого ЦВК країни оголосила переможцем президентських виборів 9 серпня. Учасники протестів заявляють про масштабні фальсифікації і вимагають відставки Лукашенка, який балотувався на шостий термін поспіль. При розгонах маніфестацій постраждали сотні людей, тисячі були затримані, багато хто розповів про тортури і знущання в СІЗО.

Сам Лукашенко стверджує, що голосування було чесним, а протести проти нього зрежисовані з-за кордону.

У серпні російський президент Володимир Путін заявив, що на прохання Лукашенка сформував резерв силовиків для надання допомоги Мінську. Путін зазначив, що цей резерв може бути використаний, якщо ситуація в Білорусі вийде з-під контролю.