Майже половина українців не довіряє Лукашенкові – опитування

Українці серед іноземних лідерів найбільше довіряють канцлерові Німеччини Анґелі Меркель, найменше – президентові Росії Володимирові Путіну, довіра до Олександра Лукашенка (Білорусь) різко знизилася за рік: 48,28% йому не довіряють, 37,8% – довіряють. Про це свідчать дані опитування, проведеного на замовлення Центру «Нова Європа», щодо очікувань українського суспільства від зовнішньої політики України.

«Анґела Меркель – лідерка суспільних симпатій в Україні: майже 60% вказали, що скоріше або повністю довіряють канцлерці Німеччини. До першої трійки також увійшли Анджей Дуда (Польща) та Емманюель Макрон (Франція). Олександр Лукашенко розмістився на четвертій позиції, але це можна пояснити радше його впізнаваністю серед українців, аніж справжньою довірою. Оскільки не довіряє Лукашенку більше українців (48,28%), аніж довіряє (37,80%)», – повідомили автори дослідження.

За показником недовіри Лукашенко поруч із американським лідером Дональдом Трампом (50,37%), свідчать дані опитування.

Найбільше не довіряють респонденти Володимиру Путіну – 72,45%.

«Багатьох світових політиків, як показало опитування, українці не знають: найвпізнаваніші у рейтингу – Володимир Путін і Олександр Лукашенко (отримали найменше голосів у опції «не знаю цього політика / важко сказати»), найменш впізнавані для громадян України – Борис Джонсон (майже 40% не змогли сказати, чи варто йому довіряти), Джозеф Байден (45,04%), Таїп Реджеп Ердоган (46,55%), Сі Цзіньпін (58,96%)», – заявили автори дослідження.

Минулого року в листопаді соціологічна група «Рейтинг» публікувала результати опитування, за яким серед лідерів інших країн українці найкраще ставилися до Лукашенка: 66% позитивно і 15% негативно.

Опитування Центру «Нова Європа» проводилося дослідницькою агенцією Info Sapiens методом CAPI (особисті інтерв’ю вдома у респондента з використанням планшетів, computer-assisted personal interviews). Вибірка дослідження становить 2029 респондентів віком 18 років і старше. Із дослідження вилучена Автономна Республіка Крим, а у Донецькій та Луганській області опитування проводилося тільки на територіях, що контролюються Україною. Максимальна теоретична похибка не перевищує 2,2%. Опитування проводилося 6 – 19 листопада 2020 року.