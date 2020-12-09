Журнал Forbes назвав найвпливовіших жінок року

Список найвпливовіших жінок світу за версією видання Forbes знову очолила канцлер Німеччини Анґела Меркель.

Минулого року Меркель також посіла першу сходинку рейтингу.

Другу позицію зберегла за собою колишня очільниця МВФ, а зараз глава Європейського центрального банку Крістін Лаґард.

Третя в списку – Камала Гарріс, яка стане першою жінкою – віцепрезидентом США у адміністрації обраного президента Джо Байдена.

Далі у десятці:

голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Мелінда Ґейтс – співголова фонду Мелінди та Білла Ґейтсів

– співголова фонду Мелінди та Білла Ґейтсів виконавчий директор General Motors Мері Барра

спікер Нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі

голова ради директорів фінансово-кредитної групи Santander Ана Ботін

президент Fidelity Investments Ебіґейл Джонсон

очільниця компанії Anthem Ґейл Бодро