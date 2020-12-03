Нещодавнє опитування громадської думки в Білорусі, проведене через інтернет на замовлення британського дослідницького центру Chatham House, показало, що білоруси дійсно у більшості голосували не за Олександра Лукашенка, а за Світлану Тихановську, але вони далі люблять Росію і президента Путіна, який підтримує перебування Лукашенка при владі. Серед друзів Білорусі – Китай та Казахстан. Польща є і серед друзів – 18,2% і серед недругів – 30,5%. Схожа ситуація і з українцями – друзями їх вважають 13,3%, а понад 10,3% – недругами. Чим пояснити такі настрої серед громадян сусідньої країни?

Опитані білоруси відповіли, за якого кандидата вони голосували на президентських виборах. Згідно з результатами опитування, 50,1% – віддали голоси за Світлану Тихановську, 18,6% – за Олександра Лукашенка. 15,4% відмовилися відповідати на запитання, решта кандидатів отримали менше від 3% кожен, а ще 11,4% заявили, що не голосували за жодного з кандидатів, включених до бюлетеня.

Однакова кількість білорусів – 81% одночасно добре і навіть дуже добре ставляться і до Росії, і до Європейського союзу. Понад половина вважає, що стосунки з Росією є добрими, понад 21% вважають їх нейтральними. Понад 62% білорусів мають позитивне ставлення до президента Росії Володимира Путіна. 58% кажуть, що останнім часом їхнє ставлення до Путіна не змінилося, 7,5% кажуть, що покращилося, а 34,6% – що погіршилося.

Опитування проводилося з 13 по 18 листопада 2020 року з використанням методу комп'ютерного веб-інтерв’ю (CAWI). Було опитано міське населення Білорусі. Кількість респондентів – 864 людини.

За несанкціоноване опитування в Білорусі можна отримати тюремне ув’язнення – Магда

Непослідовність білорусів у своїх відповідях може здивувати недосвідчених спостерігачів: як можна голосувати проти Олександра Лукашенка, і одночасно любити Володимира Путіна, який його підтримує, і завдяки субсидіям якого Лукашенко перебуває при владі понад 26 років?

Але експерти пояснюють, що вільних соціологічних досліджень у Білорусі не проводять уже багато років. Як зазначив у розмові з Радіо Свобода український політолог Євген Магда, за проведення несанкціонованого опитування в Білорусі можна отримати тюремне ув’язнення.

«Цього року я вперше не був у Білорусі, а раніше їздив туди по кілька разів на рік і з перших вуст знаю, що провести незалежне соціологічне опитування у Білорусі неможливо», – пояснює український експерт.

Білоруський політолог Андрій Казакевич із Мінська говорить, що не варто дивуватися тому, що білоруси позитивно ставляться до Росії – понад половина економіки пов’язана з Росією, і «це було свідомою політикою Лукашенка».

Протягом десятиліть докладалися зусилля для того, щоб показати, що вибір на користь Росії є виправданий

«Протягом десятиліть докладалися зусилля для того, щоб показати, що вибір на користь Росії є виправданий, що майбутнє Білорусі тісно пов’язане з Росією, а не з ЄС. Але останніми місяцями ми все ж таки бачимо, що популярність Росії падає, бо люди побачили, що Москва підтримала Лукашенка у нинішній кризі», – пояснює білоруський політолог у розмові з Радіо Свобода.

Щодо українців, то білоруський експерт зауважує, що пересічний білорус знає про Україну те, що йому говорять по телевізору. А там тема «слов’янського братерства» стала непопулярною, позитивно говорять про Китай і Казахстан, тож саме ці країни білоруси і вважають для себе дружніми. Про Україну інформація в основному негативна, особливо останніми місяцями, після скандалу зі «справою вагнерівців», коли офіційні ЗМІ звинуватили українські спецслужби в операціях проти Білорусі.

На думку експертів, Білорусь перебуває повністю в російському інформаційному полі, і те, що каже російське телебачення, потім з’являється і в опитуванні. Цим вони пояснюють ставлення білорусів як до Путіна, так і до України, українців та Майдану. Те, що білоруси та українці дізнаються одне про одного, вони дізнаються за посередництва російських джерел, пояснює Євген Магда. «Українці та білоруси давляться одне на одного крізь призму російської пропаганди, бо прямого інформаційного обміну між нашими країнами немає», – говорить він в інтерв’ю Радіо Свобода.

Нинішню акцію білорусів треба порівняти з акцією «Україна без Кучми»

Магда вважає, що українці перебувають в ілюзії, що розуміють білорусів, бо їхній протест проти диктатора нагадує їм власний досвід. Але, на думку Магди, у Білорусі відбуваються інші процеси. «Нинішню акцію білорусів треба порівняти не так з майданами – Помаранчевим, чи Революцією гідності, як з акцією «Україна без Кучми», – вважає український експерт.

«Хіба ставлення до Росії було негативним до 2013 року? Ні. Його змінив Майдан, а потім війна. У цьому білоруси проходять ті ж самі етапи, що і українці. Насправді, поки Путін не проявить агресії проти Білорусі, ставлення до нього залишиться позитивним», – переконаний український політолог.

Те, що білоруси знають з власного досвіду – вони сприймають об’єктивно, наприклад, ситуацію з протестами і ставлення до Лукашенка. А про те, з чим вони особисто не стикалися, вони дізнаються зі ЗМІ, які контролюються тепер навіть не Мінськом, а Москвою.

«Білорусам розповідають, що Путін добрий президент, а в Україні відбувся переворот. Вони бояться насильства і не хочуть, щоб в їхній країні повторилося те, що сталося в Україні – кровопролиття, анексія, війна», – пояснює Євген Магда. Те, що за всім цим стояла політика Росії, в Білорусі намагаються не говорити вголос навіть опозиційні політики, зауважує Магда.

Українці не уявляють ступінь контролю Лукашенка – Калиновський

Білоруський журналіст, кореспондент Радіо Свобода в Мінську Валерій Калиновський свого часу висвітлював українські події для білоруської аудиторії. Він підтверджує, що ніякої об’єктивної соціології в Білорусі немає. І опитування Chatham House, за його словами, можна обговорювати лише тому, що немає інших, а не тому що воно демонструє якусь об’єктивність.

Дедалі більше білорусів розуміють, що Путін і підтримує, і утримує Лукашенка

«По-перше, в Білорусі люди бояться відповідати на запитання соціологів, бо не знають, чим це для них може закінчитися. По-друге, білоруси недоінформовані, а ще точніше, вони перебувають під повним інформаційним контролем Росії і «купилися» на російську картину світу про доброго Путіна, поганих президентів України, про Майдан як насильство, а не як прояв громадянської активності. Знайти іншу інформацію можливо, але для цього потрібно робити великі та свідомі зусилля. Але, гадаю, що прозріння все ж помалу, але наступає. Дедалі більше білорусів розуміють, що Путін і підтримує, і утримує Лукашенка. І це починає погіршувати ставлення білорусів до президента Росії», – пояснює Валерій Калиновський.

Українцям, на думку Калиновського, важко навіть уявити ступінь контролю, який має режим Лукашенка над усіма сферами життя білорусів. Немає жодних опозиційних партій, рухів, жодних неконтрольованих впливових ЗМІ.

Тут немає навіть якоїсь сільради, яка могла б бути проти Лукашенка

«Таких умов, які були в Україні, тут немає – немає ні одного депутата від опозиції не тільки в центральному парламенті, а навіть в області. Було там один-два депутати у Мінській міськраді, які виступили проти цього насильства, але тут немає навіть якоїсь сільради, яка могла б бути проти Лукашенка. Так само під одноосібним контролем Лукашенка перебувають усі суди і прокуратура. В Україні була зовсім інша ситуація, тому Майдан спрацював», – пояснює Валерій Калиновський.

На його думку, білоруське суспільство нині проходить швидку еволюцію, проте неможливо надолужити за такий короткий час десятиліття, проведені в умовах фактично диктаторського режиму.