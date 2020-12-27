Білорусь: правозахисники повідомили про близько 20 затриманих під час протестів у Мінську

Через протести у столиці Білорусі мінську в неділю затримані щонайменше 19 людей, повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на правозахисників.

Згідно з повідомленням, людей затримали за буцімто адміністративні правопорушення у різних районах міста. Декого – за мітинг із біло-червоно-білими прапорами.

Повідомляється, що серед затриманих є люди пенсійного віку.

Сьогодні в Білорусі проходять недільні марші протестів проти фальсифікацій президентських виборів та насильства силовиків. Марші та пікети люди провели у Мінську, Гродні, Бресті, Жодіно та інших містах.

Від серпня в Білорусі тривають масові протести проти режиму Олександра Лукашенка, якого ЦВК країни оголосила переможцем президентських виборів 9 серпня. Учасники протестів заявляють про масштабні фальсифікації і вимагають відставки Лукашенка, який балотувався на шостий термін поспіль.

За даними ООН, під час жорстких дій силовиків проти протестувальників було затримано понад 27 тисяч людей. Також надходили повідомлення про катування та жорстоке поводження, кілька людей загинули.

Сам Лукашенко стверджує, що голосування було чесним, а протести проти нього зрежисовані з-за кордону.