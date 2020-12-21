Сенат США затвердив Акт про демократію для Білорусі

Сенат США 21 грудня схвалив Акт про демократію, права людини та суверенітет Білорусі.

Новий закон розширює повноваження президента США щодо запровадження нових санкцій, у тому числі у зв’язку з «суперечливими президентськими виборами в Білорусі 2020 року та подальшими репресіями уряду».

Законопроєкт був внесений конгресменом Крісом Смітом, який був одним із авторів аналогічних документів у 2004, 2006 та 2011 роках.

«Президент може накласти візові санкції на будь-якого іноземця, який є членом ЦВК Білорусі або брав участь у маніпуляціях з президентськими виборами 9 серпня 2020 року, є урядовцем, відповідальним за репресії проти незалежних ЗМІ; посадовою особою Союзної держави (Росії та Білорусі – ред.) або російською фізичною особою, яка брала активну участь у репресіях проти преси або порушеннях прав людини, пов’язаних із політичними репресіями в Білорусі», – йдеться в пояснювальній записці.

Оновлений Акт про демократію для Білорусі також містить такі положення:

- закликає до нових президентських виборів;

- визнає Координаційну раду, створену з ініціативи екскандидатки в президенти Світлани Тихановської, законною установою для ведення діалогу щодо мирної передачі влади;

- закликає звільнити всіх політичних в'язнів;

- підтримує прагнення білоруського народу до свободи віросповідання;

- надає допомогу в просуванні демократії та підтримку білоруського громадянського суспільства;

- однозначно заявляє про політику США у справі «невизнання включення Білорусі до складу «Союзної держави» з Росією»;

- закликає до розробки стратегії США щодо розвитку телерадіомовлення, свободи Інтернету та доступу до інформації;

- надає підтримку білоруським ЗМІ та ІТ-сектору.

Документ набере чинності після підписання президентом США.

Щоденні акції протесту розпочалися в Білорусі після президентських виборів 9 серпня, переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, що обирався на шостий термін поспіль. Протестувальники вимагають відставки Лукашенка і перевиборів, звинувачуючи владу в безпрецедентних фальсифікаціях і в жорстокості щодо учасників мітингів. Щонайменше п’ять людей під час придушення протестів загинули. За даними правозахисників, дотепер близько 30 тисяч білорусів зазнали репресій.

Країни ЄС, Україна та США не визнають легітимності виборів президента Білорусі. Європарламент проголосував за резолюцію, яка засуджує жорстке придушення мирних протестів, і зокрема, вбивство демонстранта Романа Бондаренка. Проти багатьох білоруських чиновників запроваджені санкції.

Натомість Росія білоруські вибори визнала і обіцяє в разі ескалації конфлікту надати Лукашенкові допомогу, включно із силовою.