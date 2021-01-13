Суд обмежив свободу 18-річному білорусу на 3 роки через блокування транспорту під час протестів

Суд Ленінського району столиці Білорусі Мінська визнав винним і засудив 18-річного громадянина до трьох років обмеження волі з направленням до виправної установи відкритого типу, повідомив 13 січня сайт Генеральної прокуратури Білорусі.

Мінчанина звинуватили в організації групових дій, які брутально порушують громадський порядок і пов’язані з непокорою вимогам представників влади або які призвели до порушення роботи транспорту і підприємств (частина 1 статті 342 Кримінального кодексу Білорусі).

За версією слідства, в період з 23 до 24 вересня 2020 року обвинувачений «публічно вигукував гасла, робив гучні оплески руками, а потім спільно з іншими громадянами вийшов на проїжджу частину і заблокував рух транспорту, включно з громадським».

У повідомленні прокуратури йдеться, що через дії обвинуваченого зупинився рух транспорту, підліток на вимоги співробітників не реагував. Обвинувачений визнав свою провину.