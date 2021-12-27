У Білорусі опублікували поправки до конституції: вони передбачають недоторканність експрезидента

У Білорусі опублікували проєкт змін і доповнень до конституції. Документ з’явився на сайті національного правового інтернет-порталу.

Поправки передбачають, що одна й та сама особа не зможе обіймати посаду президента країни більше ніж два терміни. Статтю про безстрокове президентство прибрали. При цьому після закінчення терміну повноважень президент може стати довічним членом верхньої палати парламенту.

Крім того, з’явився пункт, який свідчить, що «президент, який припинив виконання своїх повноважень, не може бути притягнутий до відповідальності за дії, вчинені у зв’язку зі здійсненням президентських повноважень».

У документі також закріплено статус Всебілоруських народних зборів, до повноважень яких у тому числі входять:

затвердження основних напрямів внутрішньої і зовнішньої політики, військової доктрини, концепції національної безпеки;

затвердження програми соціально-економічного розвитку Білорусі;

заслуховування прем’єр-міністра щодо виконання програми соціально-економічного розвитку Білорусі;

пропозиція змін і доповнень до Конституції;

пропозиція провести референдум;

розгляд питання щодо легітимності виборів;

питання запровадження на території Білорусі надзвичайного чи воєнного стану за наявності підстав, передбачених конституцією, та у разі бездіяльності президента з цих питань.

Всебілоруським народним зборам також передали повноваження щодо усунення з посади президента «у разі систематичного або грубого порушення конституції або скоєння державної зради або іншого тяжкого злочину». Раніше це право мали Національні збори Білорусі.

Як зазначає білоруська служба Радіо Свобода, насправді у проєкті документа процес усунення президента ускладнився.

Пропозиція про висунення звинувачень президенту й усунення його з посади вноситься Всебілоруським народним зборам з ініціативи не менше ніж однієї третини від повного складу Палати представників або не менше ніж 150 тисяч громадян Білорусі, які мають виборче право. Розслідування звинувачень організують Всебілоруські народні збори.

Рішення ухвалюється після одержання висновку Конституційного суду, воно вважається ухваленим, якщо за нього проголосувала більшість від повного складу Всебілоруських народних зборів.

Зазвичай Всебілоруські збори скликаються раз на п’ять років. У їхній роботі беруть участь 2700 делегатів, висунення яких здійснюється місцевими радами, партіями, що підтримують Лукашенка, і професійними об’єднаннями. Перші такі збори були скликані вже за президентства Лукашенка, в 1996 році.

У чинній конституції Білорусі цей орган не передбачений. Олександр Лукашенко порівнював його зі з’їздами компартії Радянського Союзу, які також скликалися раз на 5 років, щоб схвалити п’ятирічні плани та інші найважливіші документи.

Після початку масових протестів у Білорусі в серпні 2020 року Лукашенко почав говорити про необхідність конституційної реформи, в тому числі про перерозподіл повноважень між гілками влади. На початку грудня минулого року Лукашенко запропонував зробити Всебілоруські збори конституційним органом. Після цього деякі коментатори припустили, що Лукашенко може формально піти з президентства, але залишитися керівником країни на посаді голови Всебілоруських зборів.