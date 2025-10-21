«Суспільне» не змінить правила Нацвідбору на прохання Полякової: «дата початку війни є незмінною»

Суспільний мовник 21 жовтня відповів на звернення співачки Ольги Полякової щодо зміни правил Нацвідбору для участі в пісенному конкурсі «Євробачення».

«Суспільне» уточнило, що отримало звернення Полякової 16 жовтня «без уточнення, що саме пропонується змінити». Мовник вказує на те, що визначає, затверджує та оприлюднює на офіційному сайті «Євробачення» правила національного відбору, які не можуть бути змінені після його початку. Національний відбір цього року почався 3 вересня 2025 року.

«Правила відбору розроблено з урахуванням багаторічного досвіду проведення національного відбору. Їхня мета – забезпечити належну організацію відбору та участь його переможця як представника України у Пісенному конкурсі Євробачення», – йдеться в повідомленні.





За заявою компанії, механізми обрання учасника «Євробачення» в різних країнах відрізняються. В Україні це «масштабна подія, завдяки якій артисти отримують унікальну можливість стати голосом нашої країни для мільйонів глядачів у всьому світі».

Мовник визнає, що протягом 11 років у деяких людей могло змінитися усвідомлення початку російсько-української війни, яка почалася в 2014 році.

«Суспільне цінує внесок кожного та кожної в підтримку української армії та розвиток української культури. Водночас дата початку війни є незмінною – її неможливо «пересунути» з огляду на особисті історії чи заслуги», – повідомляє компанія.

«Суспільне» зазначає, що несе відповідальність перед суспільством, враховує реалії воєнного часу і відтак вважає неприпустимою участь у відборі артистів, які виступали на території держави-агресора або на окупованих територіях України після 15 березня 2014 року, а також на території Білорусі після 24 лютого 2022 року.

«Обов’язок Суспільного – діяти в інтересах суспільства, зберігати незалежність і захищати довіру до прозорих правил національного відбору», – додає мовник.

Ольга Полякова раніше заявила, що правила Нацвідбору є дискримінаційними і обмежують «права великої кількості артистів, які працюють в Україні, працюють для українців, працювали до війни і у найважчі часи залишаються з країною і працюють в Україні». Як передавало видання «Гордон», співачка заявила про готовність «йти до суду» і висловила надію на «здоровий глузд Суспільного».

Україна не брала участі в «Євробаченні» 2019 року після того, як Національна суспільна телерадіокомпанія і переможниця нацвідбору Maruv не підписали контракт про участь. На адресу співачки лунала критика через те, що раніше вона їздила виступати до Росії і також мала заплановані концерти там у майбутньому.

Після цього Суспільний мовник змінив правила Нацвідбору – відтоді участь може взяти лише виконавець або колектив, який «не виступає на території РФ із 2014 року, не планує та не анонсує її під час конкурсу й до фіналу Євробачення, а також не в’їжджав на територію Криму з порушенням законодавства України».



