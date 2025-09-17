Американський співак відмовився від участі в російському заміннику «Євробачення»

Американський співак Брендон Говард, який мав взяти участь в організованому Росією пісенному конкурсі «Інтербачення», за три дні до конкурсу відмовився брати участь у ньому. Говард заявив, що не зможе прилетіти до Москви через сімейні обставини.

Натомість США, як сказано на сайті «Інтербачення», представить співачка Vassy. Вона уродженка Австралії, родом із родини грецьких емігрантів. На сайті конкурсу йдеться, що вона «бере активну участь у соціально значущих ініціативах» і зокрема «є офіційним представником організації Green IT, виступаючи за впровадження екологічно відповідальних технологій та сталих практик».

Як зазначила «Новая газета», 17 вересня зі сторінки Vassy у «Вікіпедії» видалили інформацію, що співачка є амбасадоркою кампанії на захист прав ЛГБТ організації NOH8. У соцмережах Vassy залишилися ролики цієї кампанії та публікації співачки на підтримку ЛГБТ-прайду.

Так званий «міжнародний рух ЛГБТ», якого насправді юридично не існує, визнаний у Росії екстремістською організацією, а позитивні згадки про одностатеві відносини де-факто заборонені, вони загрожують адміністративним і навіть кримінальним переслідуванням.

Росія, яка не може брати участь у конкурсі «Євробачення», організує цього року конкурс «Інтербачення», прямо посилаючись на традицію конкурсів, що проводилися за часів СРСР за участю дружніх та васальних країн. На конкурсі очікується участь представників 23 країн. Серед них лише США включені до російського списку недружніх держав. Інші – країни пострадянського простору, Азії, Африки, Латинської Америки.