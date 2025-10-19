«Посягання на спадщину»: Макрон відреагував на пограбування Лувру

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що крадіжка, скоєна в Луврі, є «ударом по національній спадщині країни».

«Крадіжка, скоєна в Луврі, – це посягання на спадщину, яку ми цінуємо, бо вона є нашою історією», – наголосив Макрон у відповідному дописі в соцмережі Х.

Глава держави запевнив, що викрадені твори мистецтва будуть знайдені, а винні – притягнуті до відповідальності. За його словами, «усе робиться, щоб цього досягти – під керівництвом паризької прокуратури».

Макрон також нагадав, що у межах ініціативи Louvre Nouvelle Renaissance, започаткованої у січні, передбачено посилення заходів безпеки. Цей проєкт, за словами президента, «має стати гарантією збереження та захисту французької культурної пам’яті».

Раніше у Парижі був пограбований музей Лувр, повідомила міністерка культури Фанції Рашида Даті. Інцидент стався 19 жовтня рано вранці, до відкриття. Ніхто із персоналу музею не постраждав.

За даними Le Parisien, у пограбуванні брали участь троє людей. Вони проникли в будинок через ділянку, де велися будівельні роботи, піднялися на вантажному ліфті, розбили вікна та увійшли до Галереї Аполлона.

Джерело видання стверджує, що злочинці викрали дев'ять предметів із колекції коштовностей Наполеона — серед них намисто, брошку, тіар та інші прикраси.

Лувр – найвідвідуваніший музей світу. Щороку до нього приходять близько дев’яти мільйонів людей.



