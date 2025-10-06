Прем’єр Франції Лекорню подав у відставку. Він очолював уряд менше місяця

Прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню подав у відставку менше ніж через місяць після призначення. Сьогодні мало відбутися перше засідання його уряду.



Відставка вже прийнята президентом Макроном, передають Le Figaro та BFM TV. Термін служби Лекорню став найкоротшим для прем’єр-міністра у сучасній історії Франції.

Напередодні ввечері Лекорню оголосив склад нового кабінету міністрів, перед якими, за його словами, стоїть «непроста місія забезпечити країну бюджетом до 31 грудня і послужити Франції».

Ключові посади в новому уряді зайняли прихильники президента Макрона та міністри з попереднього уряду. Це викликало різку критику опозиції, зазначає BFM TV.

Президент Франції Емманюель Макрон 9 вересня призначив на той момент міністра оборони Себастьєна Лекорню новим прем’єр-міністром.

Лекорню замінив на посаді Франсуа Байру, який був головою уряду лише дев’ять місяців і подав Макрону заяву про відставку після того, як парламент Франції 8 вересня проголосував за недовіру його уряду.