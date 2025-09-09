Макрон призначив міністра оборони Лекорню новим прем’єром

Президент Франції Емманюель Макрон 9 вересня призначив міністра оборони Себастьєна Лекорню новим прем’єр-міністром.

Давній прихильник Макрона, Лекорню став п’ятим прем’єр-міністром Франції менш ніж за два роки.

Як повідомив Єлисейський палац, Макрон попросив Лекорню проконсультуватися з усіма політичними партіями в парламенті, щоб спробувати домовитися про бюджет країни, перш ніж зібрати свою команду.

Лекорню замінить на посаді Франсуа Байру, який був головою уряду лише дев’ять місяців і подав Макрону заяву про відставку раніше сьогодні після того, як парламент Франції 8 вересня проголосував за недовіру його уряду.

Основною причиною падіння уряду Байру коментатори називають стан державних фінансів. Байру намагався провести через парламент бюджет, який передбачає зниження бюджетного дефіциту за рахунок заходів економії. Проте це не підтримали ні ліві, ні праві популісти.

Праве «Національне об’єднання» і ліва «Нескорена Франція» вимагають розпуску парламенту і призначення нових виборів. Коментатори не виключають, що врешті-решт Макрон, який зараз виступає проти цього, може піти на цей крок.

При цьому попередні вибори відбулися лише трохи більше ніж рік тому і також були достроковими.