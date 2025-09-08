Парламент Франції виніс вотум недовіри уряду

Парламент Франції 8 вересня виніс вотум недовіри уряду Франсуа Байру. Тепер прем’єр має подати у відставку.

За недовіру кабінетові міністрів проголосували 364 члени парламенту, підтримали Байру – 194.

74-річний центрист Байру став прем’єром лише дев’ять місяців тому. Тоді він заручився підтримкою парламенту. Проте цього разу і ліва, і права опозиція виступили за відставку кабінету.

Прихильники президента Емманюеля Макрона в парламенті не мають більшості, і неясно, чи зможе він представити кандидата в прем’єри, який знайшов би підтримку в парламенті.

У пресслужбі президента Франції повідомили, що він обере кандидата в прем’єри найближчими днями. Це буде вже п’ятий прем’єр-міністр менш ніж за два роки.

Основною причиною падіння уряду Байру коментатори називають стан державних фінансів. Байру намагався провести через парламент бюджет, який передбачає зниження бюджетного дефіциту за рахунок заходів економії. Проте це не підтримали ні ліві, ні праві популісти.

Праве «Національне об’єднання» і ліва «Нескорена Франція» вимагають розпуску парламенту і призначення нових виборів. Коментатори не виключають, що врешті-решт Макрон, який зараз виступає проти цього, може піти на цей крок.

При цьому попередні вибори відбулися лише трохи більше ніж рік тому і також були достроковими.