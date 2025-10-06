У Франції оголосили склад нового уряду

У Франції оголошено склад нового кабінету міністрів, який очолює колишній міністр оборони Себастьєн Лекорню. Про це ввечері у неділю повідомив Єлисейський палац.

Перше засідання нового уряду, як очікується, відбудеться 6 жовтня. Його перспективи залишаються невизначеними – на даний момент уряд не має у своєму розпорядженні необхідну для ухвалення бюджету більшість голосів у Національній асамблеї.

Міністром оборони призначено досвідченого політика Брюно Ле Мера, колишнього міністра фінансів. Міністром фінансів став Ролан Лескюр, якого ЗМІ називають близьким соратником президента Емманюеля Макрона. Жан-Ноель Барро зберіг посаду міністра закордонних справ. На своїх місцях залишилося ще кілька відомих міністрів. Загалом кабінет складається з прихильників президента Макрона та представників центристських сил.

Призначення Лекорню стало результатом вотуму недовіри, винесеної парламентом його попереднику Франсуа Байру. Як ліва, так і права опозиція не підтримали запропонований ним проєкт бюджету, який передбачає скорочення видатків на соціальні потреби.

Лекорню запропонував скоригований варіант бюджету, задовольнивши низку вимог соціалістів, зокрема збільшення податку на багатство. Поки що неясно, чи підтримають ліві бюджет. При цьому новий прем’єр, розраховуючи на досягнення угоди, відмовився проводити її в обхід парламенту, користуючись спеціальною статтею Конституції.

Лекорню замінив на посаді прем’єра Франсуа Байру, який очолював уряд лише дев’ять місяців і подав Макрону заяву про відставку після того, як парламент Франції 8 вересня проголосував за недовіру його уряду.



